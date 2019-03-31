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Türkiye Sandık Başında

45 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ile Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, oyunu kullandı.

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Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ile Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, oyunu kullandı.


Vali Deniz, eşi Olcay Deniz'le merkez Şehzadeler ilçesi Gazi İlkokulu'na gelerek bin 373 numaralı sandıkta oy verdi.

Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada il genelinde 3 bin 668 sandıkta 1 milyon 52 bin 970 seçmenin sandığa gittiğini belirterek, 4 bin 85 polis ve jandarmanın seçimin güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi için görevinin başında olduğunu söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile Semra Kaplan Kıvırcık, Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'ndaki oyunu kullandı.

Baybatur, yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden propaganda sürecinin Manisa'da kazasız belasız bir şekilde tamamlandığını belirterek, seçim sonuçlarının Türkiye'ye ve Manisa'ya hayırlar getirmesini temenni etti.

Kıvırcık da seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.

Başkan adayları aynı sandıkta oy kullandı

Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP'li Cengiz Ergün ve Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İYİ Parti'li Orkun Şıktaşlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'ndaki bin 144 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Ergün, Manisalıların teveccühüne talip olduğunu belirterek "Bu ittifakın adayı olmak benim için bir onurdur ve şereftir. Bu ittifaka halel getirmeme noktasında gereken bütün çabayı göstereceğim. Sonuçta bugün vatandaşlarımız kararlarını verecek. Bizler de demokrasinin kuralı gereği, çıkacak sonuca saygı duyacağız." dedi.

Şıktaşlı da seçimin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Kazasız belasız bir seçim geçiririz umarım. Güzelliklere yeni bir kapı açan bir seçim yaşayacağımıza inanıyoruz. Manisa'ya hep birlikte hizmet edeceğiz zeminin olacağına inanarak oyumuz kullandık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:42 Kaynak: AA

Semra Kaplan Kıvırcık, Murat Baybatur, AK Parti, Manisa, Güncel
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