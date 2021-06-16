Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, lisanslı sporcu sayısında 1 milyonu geçtiklerini söyledi.

Kırşehir Valiliğini ziyaret eden Tulay, Vali İbrahim Akın ile 34. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokolünü imzaladı.

Daha sonra Fatma Bacı Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katılan Tulay burada yaptığı konuşmada, Kırşehir'de ciddi bir satranç alt yapısı olduğunu belirterek, Cacabey Gençlik Merkezi'ni ziyaret ettiğini ifade etti.

Burada, sporcu ve velilerinin heyecanına şahit oluğunun altını çizen Tulay, şöyle devam etti:

"Federasyon olarak önemli başarılara imza atıyoruz. Pandemiden önce de sonra da başarılar elde ettik. Lisanslı sporcu sayısı anlamında 1 milyonu geçtik. Pandemide artık tünelin ucunu görebiliyoruz tüm dünya olarak. Bu dönemde çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, onların gönül ve emek verdikleri spor branşlarında heyecanlarını kaybetmemeleri için çok önemli kampanyalara ve projelere imza attık. Kırşehir'de de çok güzel çevrimiçi turnuvalar düzenlendi, yapılmaya da devam ediliyor. 1 Haziran'dan sonra herkesin beklediği yüz yüze turnuvalara Kırşehir'de de bu günden itibaren startı verilecek."

Okul sporları satranç yarışmalarının özellikle okul çağındaki çocukların "en önemli" faaliyetlerinden birisi olduğuna işaret eden Tulay, "Bu faaliyet direk Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bir faaliyeti. Bu yıl pandemi koşullarını dikkate alarak önce çevrimiçi olarak il seçmelerini daha sonra yarı finalleri ve bugün de internet sayfamızda ilan edeceğimiz Türkiye finalini hayata geçirmeyi planladık. Bugüne kadar çok güzel bir şekilde devam etti." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından çevrimiçi satranç turnuvalarında başarılı olan Kırşehirli sporculara ödül takdim edildi.

Ziyaret ve ödül törenine, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Türkiye Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve Kırşehir İl Temsilcisi Nimetullah Kaya da katıldı.