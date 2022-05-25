Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2)

25.05.2022 10:43

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'den ilçeye uğurlanan şehit Kapılay'ın naaşı, Modern Evler Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından tören için Nihal Atakaş Camisi avlusuna götürüldü.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaağaç Asri Mezarlık Şehitliği'nde defnedildi.

Törende, şehidin babası Erkan ile annesi Sevinç Kapılay, ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Sevinç Kapılay, oğlunun tabutuna sarılarak "Kalk kuzum, sarıl ben geldim." diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2)

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Bican Kapılay son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
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