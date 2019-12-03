Türkiye Taekwondo Şampiyonası'ndan madalya ile döndü

20-24 Kasım'da Sivas'ta düzenlenen Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Duru Bulgur Performans Spor Kulübü adına 63 kiloda yarışan Mahmut Samet İçer, bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.



20-24 Kasım'da Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 63 kiloda mücadele eden Mahmut Samet İçer, 136 sporcunun katıldığı kategoride yarı finale kadar 5 rakibini nakavt ile mağlup ederek, başarılı bir performans sergiledi.



Turnuvayı bronz madalya ile tamamlayan Mahmut Samet İçer, Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı turnuvada 58 kiloda yarışan Selahattin Akbaş ise madalya mücadelesine çıktığı karşılaşmada sakatlanarak, karşılaşmaya erken veda etti ve turnuvayı 6. olarak tamamladı. - İSTANBUL