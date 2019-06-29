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Türkiye Trial Şampiyonası

32 dakika önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Trial Şampiyonası 2. ayak yarışları, Düzce'de tamamlandı.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Trial Şampiyonası 2. ayak yarışları, Düzce'de tamamlandı.
Kaynaşlı Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, yardımlaşma ve off-road ruhu ile hazırlanan etapta ter döktü.
Birbirinden zorlu çamur ve dere kapılarını geçen sporcular, zamana karşı yarışarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.
DOSOD Başkanı İsmail Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulusal bir yarışı Düzce'de yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Sporcuların etabı çok beğendiğini aktaran Aydın, "Bugün organizasyonumuzu başlattık, katılımcı sayısının az olması dolayısıyla tek gün olarak yarışı tamamladık. Kazasız belasız bir yarış çıkardık. Önümüzdeki yıl yarışlara devam edeceğiz." diye konuştu.
Kaynaşlı Motorsporları Merkezi'nin artık cazibe merkezi olduğunu kaydeden Aydın, "Biz bu pist alanını elimizden geldiği kadar değerlendirmeye ve canlı tutmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki organizasyonlarda da burayı kullanmaya devam edeceğiz. Bu alan trial off-road yarışlarına uygun bir alan, yarışmacılar keyifli bir gün geçirdi." ifadelerini kullandı.
Yarışlarda, AVC Osmanlı Takımı birinci, Nascar Jeep Takımı da ikinci oldu.
Organizasyon, Bolu'da düzenlenecek 3. ayak yarışları ile devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:25 Kaynak: AA
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