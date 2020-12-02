Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

Türkiye üçüncüsü oldu

02.12.2020 16:46
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Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasında Çilimli Şerefiye İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yunus Varol Türkiye üçüncüsü oldu.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasında Çilimli Şerefiye İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yunus Varol Türkiye üçüncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yeşilay Cemiyeti tarafından ortaklaşa yürütülen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması ödül programı online olarak düzenlendi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görsel ve edebi eser alanında düzenlenen yarışmaya Düzce İl Mili Eğitim Müdürlüğü bin 361 eserle katıldı ve ilkokul kademesi edebi eser dalında Düzce Çilimli Şerefiye İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Yunus Varol Türkiye üçüncüsü oldu.

539 bine yakın eserden 18'i dereceye girdi

Düzce'den; Edebi alanda Türkiye 3.sü olan Çilimli Şerefiye ilkokulu öğrencisi Yunus Varol ödülün sahibi oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık yarışmada, edebi ve görsel olmak üzere iki kategoride bağımlılık konulu eserler değerlendirildi. Yarışmanın ilk aşamasında bu iki kategoriden 81 ilin ilkokul, ortaokul ve lise birincileri belirlendi ve ödüllendirildi. Toplam 480 il birincisinin değerlendirildiği Türkiye finalinde ise her düzey ve kategoriden ülke şampiyonları belirlendi. Kategori birincileri 5 bin TL, ikincileri 3 bin 500 TL, üçüncüleri Bin TL ödülün sahibi oldu.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimize büyük bir gurur yaşatan öğrencimiz Yunus Varol'u, öğretmeni Hafize Bakırkaya'yı, ailesini ve emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - DÜZCE

Türkiye üçüncüsü oldu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika


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