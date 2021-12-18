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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım Bakü'deki öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım Bakü'deki öğrencilerle buluştu

18.12.2021 16:08

- Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım Bakü'deki öğrencilerle buluştu Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Hüseyin Yıldırım, Azerbaycan'da öğrencilerle bir araya geldi.

- Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım Bakü'deki öğrencilerle buluştu

BAKÜ - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Hüseyin Yıldırım, Azerbaycan'da öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Yıldırım Bakü temasları kapsamına Hazar Üniversitesi Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen "Kozmik Asır ve Türk Dünyası" isimli panelde Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya geldi. Panele KAFSAM Başkanı ve Hazar Üniversitesi öğretim üyesi Araz Aslanlı, Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Telman Nusretoğlu başta olmak üzere öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Panelde konuşan Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı'nın çok yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, "Türkiye Uzay Ajansı olarak bu işleri hep beraber yapalım diyoruz. Bazı ülkeler var. Avrupa Birliğini tek saymakla birlikte bu 6 ülke uzayda dünyanın birinci ligidir. Bu ülkelerle ilişkilerimiz var. Türkiye ve Türkiye Uzay Ajansı olarak, bir tek Hindistan'la yavaş ilerliyoruz ama diğer 5 ülkeyle çok sıkı ilişkilerimiz var. Onlarla ilişkilerimiz daha çok onlardan bize aktarım şeklinde oluyor bunlar teknoloji ve bir takım destekler şeklinde. Çünkü bizden ilerdeler. Mesela Amerika, bunu kendilerine de söylüyorum. Siz her şeyi yapabiliyorsunuz, biz sizin yaptığınız şeyleri yapamıyoruz doğru ama sizin yapmakta olduğunuz bazı sistemleri, bazı unsurları biz de yapabiliriz. Eğer bize bu imkanı verirseniz. Biz de yapalım, biz de bu işin içerisine dahil olmuş olalım. Böylece bir birliktelik oluşur. Birliktelik oluştuğu zaman dünya barışına da umarım ki hizmet edecektir. Yani sizin ortak işlerinizin, ortak menfaatlerinizin olduğu ülkelerle kolay kolay çatışamıyorsunuz. Yine bunun çok örneklerini görüyoruz tarihte" dedi.

10-15 sene içinde uzayda varlık gösteremeyen ülkelerin ve devletlerin köleleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Çünkü ondan sonra bir daha uzay gibi bir ortamda bulunmak, yatırım yapmak şansı kalamayacak. Bugün bile çok hızlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Bakü ziyareti kapsamında 20 Aralık'ta ilki düzenlenecek Türk Devletleri Kozmik Ajanslarının toplantısına katılacak.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım Bakü'deki öğrencilerle buluştu
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım Bakü'deki öğrencilerle buluştu
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım Bakü'deki öğrencilerle buluştu
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım Bakü'deki öğrencilerle buluştu

Hüseyin Yıldırım, Türkiye, Bakü, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım Bakü'deki öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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