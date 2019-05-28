TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs 31/05 10: 00 GSYH - 1. Çeyrek 31/05 10: 00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan 31/05 10: 00 Dış ticaret açığı - Nisan ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 MAYIS SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA 09: 00 GfK Tüketici Güveni FRANSA 09: 45 Tüketici Güven Endeksi EURO BÖLGESİ 12: 00 Ekonomik Güven Endeksi EURO BÖLGESİ 12: 00 Tüketici Güven Endeksi ABD 17: 00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi ABD 17: 30 Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 MAYIS ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANSA 09: 45 ÜFE MoM FRANSA 09: 45 ÜFE YoY FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları MoM FRANSA 09: 45 Tüketici Harcamaları YoY FRANSA 09: 45 TÜFE MoM FRANSA 09: 45 TÜFE YoY FRANSA 09: 45 GDP QoQ FRANSA 09: 45 GDP YoY ALMANYA 10: 55 İşsizlikteki Değişim ALMANYA 10: 55 İşsizlik Oranı ABD 14: 00 MBA Mortgage Başvuruları ABD 17: 00 Richmond Fed İmalat Endeksi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 MAYIS PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA 02: 50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA 02: 50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ABD 15: 30 Toptan Satış Stokları MoM ABD 15: 30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ ABD 15: 30 Kişisel Tüketim ABD 15: 30 Çekirdek PCE QoQ ABD 15: 30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD 15: 30 Devam Eden Başvurular ABD 15: 30 Ticaret Dengesi ABD 15: 30 Perakende Satış Stokları MoM ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları MoM ABD 17: 00 Bekleyen Konut Satışları YoY ABD 17: 30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ABD 18: 00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları ABD 18: 00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları ABD 18: 00 DOE U.S. Gasoline Stokları ABD 18: 00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları ABD 18: 00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı --------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 MAYIS CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- BİRLEŞİK KRALLIK 02: 01 GfK Tüketici Güveni JAPONYA 02: 30 İşsizlik Oranı JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi MoM JAPONYA 02: 50 Sanayi Üretimi YoY JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar MoM JAPONYA 02: 50 Perakende Satışlar YoY ÇİN 04: 00 Bileşik PMI ÇİN 04: 00 İmalat PMI ÇİN 04: 00 İmalat Dışı PMI JAPONYA 08: 00 Tüketici Güven Endeksi ALMANYA 15: 00 TÜFE MoM ALMANYA 15: 00 TÜFE YoY ABD 15: 30 Kişisel Gelirler ABD 15: 30 Kişisel Harcamalar ABD 15: 30 Reel Kişisel Harcamalar ABD 17: 00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi