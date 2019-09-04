Son Dakika Haberleri: Türkiye ve dünyada veri gündemi
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye ve dünyada veri gündemi

2 saat önce

--------------------------------------------------------------------------04/09 14: 30 Reel efektif döviz kuru06/09 17: 30 Hazine nakit dengesi09/09 14: 30 MB beklenti anketi12/09 14: 00 MB politika faizi13/09 10: 00 Sanayi üretimi13/09 10: 00 Cari denge16/09 10: 00 İşsizlik16/09 11: 00 Bütçe.

Türkiye ve dünyada veri gündemi, System.String[]

TÜRKİYE
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04/09         14: 30     Reel efektif döviz kuru
06/09         17: 30     Hazine nakit dengesi
09/09         14: 30     MB beklenti anketi
12/09         14: 00     MB politika faizi
13/09         10: 00     Sanayi üretimi
13/09         10: 00     Cari denge
16/09         10: 00     İşsizlik
16/09         11: 00     Bütçe dengesi
20/09         10: 00     Tüketici güven endeksi
20/09         17: 30     Merkezi yönetim borç stoku
24/09         10: 00     Kapasite kullanım oranı
24/09         10: 00     Reel kesim güven endeksi
27/09         10: 00     Ekonomik güven endeksi
30/09         10: 00     Dış ticaret dengesi, nihai
30/09         11: 00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                                         TSİ
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4 EYLÜL ÇARŞAMBA
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Japonya Bileşik PMI                       03: 30
Japonya Servis PMI                       03: 30
Çin Bileşik PMI                               04: 45
Çin Servis PMI                               04: 45
Fransa Servis PMI                         10: 50
Fransa Bileşik PMI                         10: 50
Almanya Bileşik PMI                      11: 00
Almanya hizmetler PMI                  11: 00
Euro bölgesi hizmetler PMI            11: 00
Euro bölgesi perakende satışlar    12: 00
ABD dış ticaret dengesi                 15: 30
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5 EYLÜL PERŞEMBE
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JAPONYA Japon Yabancı Tahvil Alımları                02: 50
JAPONYA Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları    02: 50
JAPONYA Yabancıların Japon Tahvil Alımları         02: 50
JAPONYA Yabancıların Japon Hisse Alımları         02: 50
ALMANYA Fabrika Siparişleri                                  09: 00
ALMANYA İnşaat PMI                                             10: 30
ABD ADP İşgücü Değişimi                                      15: 15
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları                            15: 30
ABD Devam Eden Başvurular                                 15: 30
ABD Servis PMI                                                      16: 45
ABD Bileşik PMI                                                      16: 45
ABD Fabrika Siparişleri                                           17: 00
ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri                  17: 00
ABD ISM İmalat Dışı Endeks                                  17: 00
ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi                          17: 30
ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları                       18: 00
ABD DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları           18: 00
ABD DOE U.S. Gasoline Stokları                            18: 00
ABD DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları            18: 00
ABD DOE U.S. Rafineri Kullanımı                          18: 00
ABD DOE Crude Oil Ongorulen Talep                   18: 00
ABD DOE Gasoline Ongorulen Talep                    18: 00
ABD DOE Distillate Ongorulen Talep                     18: 00
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6 EYLÜL CUMA
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JAPONYA Hanehalkı Harcamaları                        02: 30
JAPONYA Öncü Göstergeler                                08: 00
ALMANYA Sanayi Üretimi                                     09: 00
FRANSA Ticaret Dengesi                                     09: 45
EURO BÖLGESİ Sabit Sermaye Yatırımları        12: 00
EURO BÖLGESİ Kamu Harcamaları                   12: 00
EURO BÖLGESİ Hanehalkı Harcamaları            12: 00
EURO BÖLGESİ GDP                                          12: 00
ABD Tarımdışı İstihdam                                        15: 30
ABD Özel Sektör İstihdam                                    15: 30
ABD İmalat Sektörü İstihdam                               15: 30
ABD İşsizlik Oranı                                                 15: 30
ABD Ortalama Saatlik Kazançlar                          15: 30
ABD İşgücüne Katılım Oranı                                 15: 30


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:03 Kaynak: DHA
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