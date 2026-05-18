Türkiye ve KKTC’de müzeler ücretsiz kapılarını açtı: Tarih ve kültür haftasında yoğun ilgi

18.05.2026 09:47
18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki müze ve ören yerleri ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyor. KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba, özellikle Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nin Kıbrıs’ın kültürel belleğini yaşatan önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki müze ve ören yerleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tarihi duraklar, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında ziyaretçilerini ücretsiz ağırlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında 33 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla rekor kıran müzeler, Müzeler Haftası’na yoğun ilgiyle giriş yaptı. KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba ise özellikle Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nin hem doğal hem de tarihsel mirası aynı çatı altında buluşturan önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’DE MÜZELER VE ANTİK KENTLER REKOR ZİYARETÇİYE ULAŞTI

Yazılı tabletlerden antik sütunlara, paha biçilemez mozaiklerden gizemli yer altı şehirlerine kadar sayısız tarihi mirasa ev sahipliği yapan Türkiye, müzecilik alanında son yılların en yoğun dönemini yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında toplam 33 milyon 129 bin 106 kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Böylece Türkiye, kültürel turizmde tarihi bir rekora imza attı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti, Pamukkale Hierapolis ve Kapadokya’daki Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretçi sayılarıyla öne çıktı. Arkeoloji müzeleri, açık hava alanları ve tematik müzeler yoğun ilgi görürken, Müzekart uygulaması sayesinde yerli turist sayısında da büyük artış yaşandı. Gece Müzeciliği projeleri ve dijital tanıtım çalışmalarıyla birlikte kültürel turizmin ekonomik katkısının da her geçen yıl büyüdüğü belirtildi. 2020-2024 döneminde müze ve ören yerlerinden toplam 9,4 milyar liralık gelir elde edildiği açıklandı.

KUZEY KIBRIS’TA TARİHİ DURAKLARA İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Kültürel hareketlilik yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Müzeler Haftası kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de müze ve ören yerleri ziyaretçilere ücretsiz açıldı. KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba, adadaki kültürel duraklara olan ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

Girne Kalesi ve Batık Gemi Müzesi, Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi, Mevlevi Tekke Müzesi, Derviş Paşa Konağı, Taş Eserler Müzesi, Milli Mücadele Müzesi ile Nisan 2025’te açılan Kıbrıs Kapıları ve Sandıkları Müzesi’nin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Ziba, Salamis Antik Kenti, Soli Antik Kenti ve Vuni Sarayı’nın da tarih meraklılarının önemli rotaları arasında yer aldığını söyledi. Ayrıca Beşparmak Dağları’ndaki St. Hilarion, Buffavento ve Kantara kalelerinin de açık hava müzesi atmosferi sunduğunu kaydetti.

GÜZELYURT ARKEOLOJİ VE DOĞA MÜZESİ DİKKAT ÇEKİYOR

KKTC’de öne çıkan kültür merkezlerinden biri olan Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nin hem doğal hem de tarihi mirası aynı çatı altında topladığını belirten Emine Ziba, müzenin geçmişte Metropolitlik binası olarak kullanıldığını ve 1979 yılında müzeye dönüştürüldüğünü söyledi.

Müzenin alt katında Kıbrıs’ın doğal yaşamını yansıtan tahnit hayvan koleksiyonları, göçmen kuşlar, deniz canlıları ve çeşitli türlerin yer aldığını belirten Ziba, üst katta ise Soli Antik Kenti başta olmak üzere farklı kazılardan çıkarılan eserlerin sergilendiğini ifade etti. “Soli’nin Altın Yaprakları”, Roma dönemine ait Efes Artemis Heykeli ve iki geyik heykelinin müzenin en dikkat çekici eserleri arasında bulunduğunu söyleyen Ziba, müzenin yalnızca sergi alanı değil aynı zamanda bilimsel araştırmalar açısından da önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

MÜZELER HAFTASI KÜLTÜREL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRİYOR

18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası’nın yalnızca tarihi eserlerin sergilendiği bir etkinlik olmadığını belirten uzmanlar, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Türkiye ve KKTC’de ücretsiz ziyaret imkânı sunulan müzelerin, kültürel turizme katkısının yanı sıra toplumların ortak hafızasını canlı tuttuğu ifade ediliyor.

Yetkililer, özellikle gençlerin ve çocukların müzelerle daha fazla buluşturulmasının tarihi bilinç açısından önemli olduğuna vurgu yaparken, Müzeler Haftası boyunca ziyaretçi yoğunluğunun artarak devam etmesinin beklendiğini belirtiyor.

Haber: Fulya Omaç

