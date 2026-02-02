Türkiye ve Mısır Ticaretinde yeni dönem: Dev iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye ve Mısır Ticaretinde yeni dönem: Dev iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ve Mısır Ticaretinde yeni dönem: Dev iş birliği protokolü imzalandı
02.02.2026 12:45
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğündeki Türk iş dünyası heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Kahire'de kritik temaslarda bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğündeki Türk iş dünyası heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Kahire'de kritik temaslarda bulundu.

Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın da katılarak iki ülke arasındaki ticari bağların güçlendirilmesi sürecine katkı sağladı.

Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk'un çevrim içi katılım sağladığı forumda; T.C. Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ve her iki ülkenin önde gelen iş insanları yeni yatırım imkanlarını görüştü. Toplantıda özellikle lojistik maliyetlerini düşürecek olan Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferlerinin yeniden başlatılması stratejik bir hedef olarak belirlendi.

Sanayiden tarıma geniş kapsamlı ortaklık

Forumun sonunda sanayi, ticaret, tarım, balıkçılık, turizm, lojistik ve inşaat sektörlerini kapsayan kapsamlı iş birliği anlaşmalarına imza atıldı. TOBB ve Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile her iki ülkenin oda ve borsaları arasında imzalanan bu protokollerle, ticaret hacminin kısa sürede en üst seviyeye taşınması amaçlanıyor.

Başkan Özakalın: "Tarım ve hayvancılığa kadar her alanda iş birliği değerli"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, imzalanan protokollerin önemine dikkat çekti. Başkan Özakalın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde Kahire'de oldukça verimli bir süreç geçirdik. İmzalanan protokoller; sanayiden turizme, inşaattan tarım ve hayvancılığa kadar bu iş birliğinin ne kadar değerli olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

Özellikle bölgesel kalkınmada tarım ve hayvancılığın önemine değinen Özakalın, "Sanayi ve inşaat sektörlerindeki gücümüzü, Mısır ile kuracağımız bu köprülerle taçlandıracağız. Lojistik anlamda Ro-Ro seferlerinin canlandırılması ihracatımız için hayati bir adımdır. Bu iş birliği sürecinin ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

