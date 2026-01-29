Türkiye ve Özbekistan Liderleri Heyetler Arası Görüşme Gerçekleştirdi

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME VE TOPLANTI

Ankara'daki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, heyetler arası görüşme yaptı. Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra 'Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na katıldı.