HEYETLER ARASI GÖRÜŞME VE TOPLANTI
Ankara'daki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, heyetler arası görüşme yaptı. Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra 'Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na katıldı.
Son Dakika › Politika › Türkiye ve Özbekistan Liderleri Heyetler Arası Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.