Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz'den Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Akyüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramına buruk girseler de sağlıklı günlerin yakın olduğunu ifade etti.

Akyüz, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle bu bayramı evde geçirdiğimiz için hüzünlüyüz. Ama inşallah bugünler de geçecek, sağlıklı yine bir arada geçireceğimiz bayramlar göreceğiz. Bu vesileyle bayramın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; sporcu ailelerimizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum."