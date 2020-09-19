Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Akıncı'dan, 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akıncı, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, gazilerin, "vatanı, milleti, devleti ve mukaddes değerleri korumak için canlarını ortaya koyanlar'" olduğunu belirterek, "Onlar, milletler camiasında hür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızı borçlu olduğumuz fedakar insanlarımız. Bu sebeple hepsiyle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Zeki Akıncı, mesajında ayrıca şunları kaydetti:

"Gaziler Günü'müz kutlu olsun. Tarihimizde şehitlik ve gaziliğin onuru var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı için savaşır. Bunun en güzel örneği de Kurtuluş Savaşı'nda yaşandı. Bugünümüzün gençleri geçmişte zor şartlar altında vatan millet için hayatlarını feda eden ve halen de hayatta olan gazilerimizden birçok ders almaları gerekir. Ailemizde ve çevremizde bulunan gazilerimizi de ziyaret etmemiz, gerçek tarihi yaşayanlardan dünü, bugünü ve geleceği değerlendirmemiz için de bir fırsat olacaktır. Bugün hayatta olmayan gazilerimizi rahmetle anıyoruz, yaşayanlara da Allah'tan sağlık sıhhat diliyoruz."