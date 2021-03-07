Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek - Son Dakika

Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek

07.03.2021 08:17
Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek, System.String[]

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hicran Kazancı, "ABD'nin tek başına yürüttüğü dizayn çalışması askerî olarak NATO'ya devrediliyor. İlk olarak Sincar'da bulunan 2 bin 500 PKK'lı Eğit-Donat'a dâhil edilecek. Modern füzeler ve İHA/SİHA sistemleri ile birlikte ileri teknoloji harp eğitimleri alacaklar" dedi.

ABD ve destekçileri 2016 yılında Suriye'nin Doğu ve Kuzey bölgelerinde Eğit-Donat projesi kapsamında 50 bini aşkın terör örgütü militanını eğitti ve kamyonlar dolusu silah ve cephane desteği verdi.

YENİDEN MASADA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Irak'ta asker sayısını artıracaklarını ve 500 olan mevcudun 4 bine çıkarılacağını açıkladı. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hicran Kazancı yapılan son açıklamada satır aralarına sıkıştırılan bir hususun bölge açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Yaşanan projeyi anlatan Hicran Kazancı, Irak'ta ABD işgali sonrası dolaylı parçalanma planının belirli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Kazancı "ABD'nin 2015 yılından bu yana tek başına yürüttüğü yeni dizayn çalışması askerî olarak NATO'ya devrediliyor. Irak ve Suriye için yeni bir dönem başlıyor" diye konuştu.

AYNI ŞEMSİYEDE TERÖR

Jens Stoltenberg'in yaptığı açıklamada Irak Ordusu ile birlikte "mahallî veya lokal" güçlerin eğitilmesi ve donatılması vurgusu yapıldı. Hicran Kazancı, NATO'nun personel artırma kararının yakın dönemde başlayacak Eğit-Donat programı için olduğunu kaydetti.

Kazancı "Resmî açıklamadaki lokal güçler kesinlikle Sincar Dağı'ndaki YBŞ unsurlarını da içerisine alan bir program. Bu yolla hem bölgede üslenen PKK'lıları Haşdi Şabi'den koparmayı, hem de tıpkı Suriye'de olduğu gibi Sincar-Kandil aksında müstakil bir terör alanı oluşturmayı planlıyorlar'' dedi.

Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek
Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hicran Kazancı.

İLK PLANDA 2.500 MİLİTAN

ABD ve müttefiklerinin DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında Suriye'de 50 binden fazla teröristi eğittiğine dikkat çeken Hicran Kazancı "Bu misyonu Irak'ta doğrudan NATO üstlenecek. İlk olarak Sincar'da bulunan 2 bin 500 PKK'lı Eğit-Donat'a dâhil edilecek. Daha sonra Irak'ın kuzeyinde yeni tabela yapılanmalar kurup NATO şemsiyesi altında bu terörist oluşumlara eğitim verilecek'' dedi.

PKK'YA TEKNOLOJİ YIĞINI

Türkiye gazetesinin haberine göre Irak'taki sürecin Suriye'den daha farklı bir boyut kazanacağını aktaran Kazancı "PKK'ya yeni dönemde geleneksel savaş eğitimi ve silah sevkiyatının yanında uzun ve orta menzilli füze eğitimleri verilecek. Stinger, Sam 300 başta olmak üzere modern füzeler ve İHA/SİHA sistemleri ile birlikte ileri teknoloji harp eğitimleri alacaklar. Daha sonrasında ise eğitildikleri silah ve araçlara sahip olmaları sağlanacak. Bu sürecin DEAŞ'la herhangi bir ilgisi yok. Hedef doğrudan PKK için tehdit görülen ülkeler ve ordular'' değerlendirmesinde bulundu.

"Yakın dönemde Irak ve Suriye'de DEAŞ etkinliğinin artacağına ve bu durumun NATO'nun varlığını meşrulaştırma aracı olacak'' tespitini yapan Kazancı, "Irak ve Suriye'de hedeflenen Eğit-Donan projesi istenilen seviyeye geldiğinde sıra İran'a (PEJAK) gelecek. Türkiye'nin Irak'la yaptığı terörü önleme amaçlı stratejik anlaşmalara destek vermesi İran için de hayati derecede öneme sahip'' dedi.

Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek

Türkiye, Nato, Irak, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı kategorideki Aksaray'da "tam" kapanmaya gidildi Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi? Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı
Samsun'da bir kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü Samsun'da bir kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
00:57
Koronavirüs salgını, aşı üreticisi şirketlerin kasasını doldurdu Koronavirüs salgını, aşı üreticisi şirketlerin kasasını doldurdu         
23:25
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Doğum kilolarından kurtulan Meryem Uzerli, mayolu pozlarıyla nefes kesti Doğum kilolarından kurtulan Meryem Uzerli, mayolu pozlarıyla nefes kesti         
20:42
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
92 yaşındaki Hanım nineyi öldürüp ziynet eşyalarını çalan 23 yaşındaki cani yakayı ele verdi 92 yaşındaki Hanım nineyi öldürüp ziynet eşyalarını çalan 23 yaşındaki cani yakayı ele verdi         
11:45
Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı         
11:32
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı         
09:48
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Metrelerce yükseklikten aşağı uçtu! Hurdaya dönen otomobil iki sevgiliye mezar oldu Metrelerce yükseklikten aşağı uçtu! Hurdaya dönen otomobil iki sevgiliye mezar oldu         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 08:52:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei