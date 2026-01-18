Türkiye\'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu

Mattia Ahmet Minguzzi, Ata Emre Akman, Hakan Çakır, Alperen Ömer Toprak'tan sonra Atlas Çağlayan (17) cinayeti bardağı taşıran son damla oldu. İstanbul Güngören'de bir kafede, "yan bakma" bahanesiyle çıkan kavgada 15 yaşındaki E.Ç. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Kamuoyunda Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) tartışmaları sürerken acılı anne Gülhan Ünlü, oğlunun sağlıkçı olmak istediğini söyledi.

"ATLAS DOĞDUĞUNDA 1 KİLO 100 GRAMDI"

Anne Gülhan Ünlü, "Atlas tüp bebek sonucu ikizi Doruk ile birlikte hayata geldi. Doğduğunda 1 kilo 100 gramdı. Uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayata tutunmayı başardı. Sağlık ve teknoloji lisesinde 2. sınıfa gidiyordu. Aynı zamanda futbolculuk hayali için uğraşıyordu" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM AMBULANSA HAYAT KURTARMAK İÇİN DEĞİL MÜCADELE VERMEK İÇİN BİNDİ"

Sabah'ın haberine göre; oğlunun gelecek hedeflerinden bahseden acılı anne, "İnsanların hayatını kurtarabilmek için sağlıkçı olmak isterdi. Hatta acil tıp teknisyeni olmayı düşünüyordu. Çok merhametli bir çocuktu. O ambulansa hayat kurtarmak için değil hayat mücadelesi vererek bindi. Ama kurtaramadılar yavrumu. Yarım saat bile yaşayamadı" diye konuştu.

ANNEYE ÖLÜM TEHDİTLERİ

Soruşturma devam ederken, hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın acılı ailesine tehdit mesajları gönderildiği ortaya çıktı. Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü kendisine, "Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz" şeklinde atılan mesajlar hakkında, "Tehditlere boyun eğmeyeceğim" dedi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay sonrası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, söz konusu mesajlara ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne şahısların yakalanmasına yönelik talimat verildi.

Çağlayan'ın ölümünün ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 3 şüpheliyle, anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit eden 1 şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

KATİL ZANLISI ÇOCUK SUÇUNU KABUL ETTİ

Öte yandan, zanlı S.S.Ç.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olay tarihinde arkadaşlarıyla bir kafede oturduğunu belirten E.Ç., "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde A.H., A.H., S.Y., ve Musa isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittim. Ben, arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan, olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana, 'ne bakıyorsun' diyerek küfür etti ve üzerime geldi. Ben de, üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar, yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.H., bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. A.H. bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. A.H.'de bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önceden Atlas Çağlayan'ı tanımam. Suçlamaları anlattığım hali ile kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.