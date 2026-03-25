Trump\'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

25.03.2026 14:55
ABD Başkanı Donald Trump’a her gün İran’daki başarılı ABD saldırılarının yer aldığı kısa videolar izletilmesi, savaşın yalnızca “kazanç” tarafının öne çıkarıldığı tartışmasını gündeme getirdi. Uzmanlar, bu durumun Trump’ı “savaşı kazandık, İran’ı bitirdik” gibi erken ve gerçek tabloyu yansıtmayan değerlendirmeler yapmaya itebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la süren savaşta her gün yaklaşık 2 dakikalık “başarı görüntülerinden” oluşan videolar izlediği iddiası Washington’da yeni bir tartışma başlattı. ABD’li yetkililere göre bu videolar, son 48 saatte gerçekleştirilen en etkili hava saldırılarını ve hedeflerin vurulma anlarını içeriyor; bir yetkili görüntüleri “patlayan hedeflerin derlemesi” olarak tanımladı.

Ancak bu durum, Trump’ın savaşın yalnızca “kazanç” kısmını gördüğü, kayıplar ve sahadaki zorluklar hakkında yeterince bilgilendirilmediği endişelerini beraberinde getirdi.

“KAZANIYORUZ” ALGISI GÜÇLENİYOR

Savaşın dördüncü haftasına girilirken Trump’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda giderek daha iyimser ve zafer odaklı bir dil kullanması dikkat çekiyor. Trump, son günlerde savaşın kazanıldığı yönünde mesajlar verirken, sahadaki tablo bu kadar net değil.

ABD ve İsrail hava üstünlüğünü büyük ölçüde ele geçirmiş olsa da İran hâlâ füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Ayrıca İran’ın askeri kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmadığı, bazı stratejik hedeflerin hâlâ aktif olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre, Trump’ın yalnızca “başarılı saldırı görüntüleri” ile beslenmesi, sahadaki karmaşık gerçekliği basitleştirmesine ve erken zafer ilanı gibi siyasi söylemlere yönelmesine neden olabilir.

SAVAŞ “GÖRSEL PROPAGANDA”YA MI DÖNÜŞTÜ?

Trump yönetiminin savaş iletişimi de eleştirilerin odağında. Beyaz Saray’ın savaş görüntülerini sosyal medyada yaygın şekilde kullanması ve hatta bazı videolarda popüler kültür unsurlarına yer verilmesi, savaşın “görselleştirilerek pazarlanması” tartışmasını doğurdu.

Emekli askerler ve uzmanlar, bu yaklaşımın savaşın gerçek maliyetini gölgelediğini, kamuoyunun çatışmaya dair algısını yüzeyselleştirdiğini savunuyor.

GERÇEK TABLO: CEPHE HALA SICAK

Sahadaki gelişmeler ise Trump’ın çizdiği iyimser tablonun aksine oldukça karmaşık. İran, Hürmüz Boğazı’nda enerji akışını kısıtlayarak küresel piyasaları sarsarken, bölgede ABD üsleri ve müttefik hedeflere yönelik saldırılar sürüyor.

Ayrıca ABD’nin bazı saldırıları durdurup diplomatik temas arayışına girmesi, savaşın henüz net bir sonuca ulaşmadığını ortaya koyuyor. İran ise resmi olarak müzakere iddialarını reddediyor ve çatışmanın devam edeceğini vurguluyor.

ERKEN ZAFER SÖYLEMİ RİSKİ

Analistler, Trump’ın geçmişte de askeri operasyonları “tam başarı” olarak nitelendirme eğiliminde olduğunu hatırlatıyor. Ancak mevcut tabloda savaşın hedeflerinin tam olarak gerçekleşmediği ve İran’ın hâlâ ciddi bir aktör olduğu vurgulanıyor.

Bu nedenle, Trump’a sunulan “highlight reel” içeriklerin, savaşın sadece bir yönünü yansıttığı ve bunun da liderin karar alma süreçlerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.

9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi 9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi
Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı: Rothschild Bankası’na baskın Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı: Rothschild Bankası'na baskın
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
Yusuf Demir’den Galatasaray ve Türkiye itirafı Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2’ye yükseldi Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız belli oldu Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız belli oldu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu

14:57
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı Fenerbahçe tarih yazdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı
14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:50
Pezeşkiyan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkçe mesaj
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
12:50
Tahliye edilen Metehan Baltacı’nın aylık geliri ortaya çıktı
Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı
12:35
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
