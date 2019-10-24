Son Dakika Haberleri: Türkiye, YPG/PKK elebaşına meşru politik figür gibi davranılmasından rahatsız
Son Dakika Güncel Türkiye, YPG/PKK elebaşına meşru politik figür gibi davranılmasından rahatsız

Türkiye, YPG/PKK elebaşına meşru politik figür gibi davranılmasından rahatsız

12 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e meşru bir politik figür gibi davranılmasından duyulan endişeyi dile getirdi.

Türkiye, YPG/PKK elebaşına meşru politik figür gibi davranılmasından rahatsız, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü YPG/ PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e meşru bir politik figür gibi davranılmasından duyulan endişeyi dile getirdi.

Altun, Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'li bazı yetkililer ve politikacıların, "Mazlum" olarak da bilinen Ferhat Abdi Şahin'e meşru bir siyasi figür olarak davranmalarından derin endişe duyduklarını kaydetti.

Altun, "Ferhat Abdi Şahin, ABD ve diğerlerinin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın üst düzey lideri ve kanun kaçağı. Şahin, Interpol kırmızı bülteniyle aranıyor. Türk güvenlik güçlerini, bir NATO ordusunu ve sivilleri hedef alan birçok terör saldırısı nedeniyle aranıyor." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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