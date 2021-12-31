Üye Girişi
Son dakika gündem: Türkmen lider Turan, Irak'ta kurulacak yeni hükümetten umutlu olduklarını söyledi (1) - Son Dakika

Son dakika gündem: Türkmen lider Turan, Irak'ta kurulacak yeni hükümetten umutlu olduklarını söyledi (1)

31.12.2021 12:21

Son dakika haberler: Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmenlerin Irak'ta tüm tarafları kapsayacak yeni bir hükümetin kurulmasından umutlu olduğunu ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmenlerin Irak'ta tüm tarafları kapsayacak yeni bir hükümetin kurulmasından umutlu olduğunu ifade etti.

Ülkede kurulacak yeni hükümete ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Turan, Irak'ta siyasi çoğunluğa sahip bir iktidarın başarılı olamayacağını ve tüm tarafların bu hükümette yer almasının önem arz ettiğini vurguladı.

Türkmen lider Turan, 10 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarının Irak Federal Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından kurulacak yeni hükümette, Türkmenlerin de yer alacağı konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

Hükümet kurma sürecinde aktif yer almak için Bağdat'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Birleşik Irak Türkmenleri Listesi olarak son bir ayda Bağdat'ta hemen hemen tüm siyasi taraflarla görüştük. Türkmenler başta olmak üzere tüm tarafların yer aldığı bir hükümet görmek istediğimizi koalisyon başkanlarına ilettik. Türkmensiz bir hükümetin eksik olacağını da vurguladık."

Görüşmelerde, Kerkük ve Türkmenlerin yoğunlukta olduğu bölgelerin güvenliğinin Irak federal hükümetine bağlı güçler tarafından sağlanmasının devam etmesini tüm taraflara ilettiklerini kaydeden Turan, bu konuda olumlu tepkiler aldıklarını aktardı.

Türkmenler Anayasa Mahkemesinin kararlarından memnun

Anayasa Mahkemesinin seçim pusulalarının elektronik sayım yöntemini iptal etmesi ve elle sayılmasına karar vermesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Turan, kararın yeni parlamentoya sunulacağını ve onaylanacağını belirtti.

Turan, seçim pusulalarının elle sayılması sistemine geçilmesini Türkmenler olarak 2018 seçimlerinde de talep ettiklerini, geç de olsa karara bağlanmasını iyi bir adım olarak gördüklerini dile getirdi.

Türkmenler 4 yıl sonraki seçimlere şimdiden hazırlık yapıyor

Son seçimlerde Irak genelinde ve Türkmenler arasında da katılım oranının beklentilerin çok altında kaldığına dikkati çeken Turan, Türkmenler olarak bu olumsuz tecrübeyi yeniden yaşamamak için şimdiden çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Irak'ta genç nüfusun giderek arttığını söyleyen Turan, Türkmenlerin de genç katmanını iyi değerlendirme adımlarını atmaya başladığını aktardı.

Türkmen lider, "Irak Türkmen Cephesi üst kadrosunda değişime gitme ve kurumun önemli konumlarına genç kadrolar ataması yaparak birtakım yenileme kararları aldık." diye konuştu.

Irak Türkmen Cephesi'nin bir siyasi partiden ziyade Irak'ta Türkmenlerin haklarını ve milli davasını savunan en büyük kurum olduğunu vurgulayan Turan, yeni dönemde genç ve aktif bir kadro ve teşkilatla yola çıkmak istediğini ifade etti.

Bu önemli siyasi kuruluşun bünyesinde genç ve yetişmiş kadroların olduğuna dikkati çeken Turan, yapılan son görev değişiklikleriyle yetişmiş genç kadroları üst düzey konumlara getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Turan, kuruluşundan bu yana Irak'ta Türkmenlerin tüm haklarını en iyi şekilde savunan Irak Türkmen Cephesi'nin aynı çizgide devam edeceğini ve Türkmenlerin haklarından hiçbir taviz vermeme konusunda kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Son dakika gündem: Türkmen lider Turan, Irak'ta kurulacak yeni hükümetten umutlu olduklarını söyledi (1)
Son dakika gündem: Türkmen lider Turan, Irak'ta kurulacak yeni hükümetten umutlu olduklarını söyledi (1)
Son dakika gündem: Türkmen lider Turan, Irak'ta kurulacak yeni hükümetten umutlu olduklarını söyledi (1)
Son dakika gündem: Türkmen lider Turan, Irak'ta kurulacak yeni hükümetten umutlu olduklarını söyledi (1)

YORUMLAR
500

Hasan Turan, Türkmen, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Türkmen lider Turan, Irak'ta kurulacak yeni hükümetten umutlu olduklarını söyledi (1) - Son Dakika


Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı         
14:52
Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim         
14:48
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Kayınpederini bıçaklayan gelinin davasına kayınpederin kararı damga vurdu Kayınpederini bıçaklayan gelinin davasına kayınpederin kararı damga vurdu         
13:33
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25

Son Dakika Haberleri
14:47 Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim
14:35 Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek
14:32 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı
14:25 TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!
14:23 Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı
14:19 Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!
14:15 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?
13:56 Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
13:47 Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı!
13:45 Son Dakika! Benzin ve motorinden sonra bir büyük zam da LPG'ye!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 15:01:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Türkmen lider Turan, Irak'ta kurulacak yeni hükümetten umutlu olduklarını söyledi (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement