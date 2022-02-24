Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti

24.02.2022 17:12
Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti

Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaretinde yapılan etkinliklerin iki ülkenin kardeşlik ve kültürel bağların kuvvetlenmesine vesile olacağını belirtti.

Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaretinde yapılan etkinliklerin iki ülkenin kardeşlik ve kültürel bağların kuvvetlenmesine vesile olacağını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un "Ak Şehrim Aşkabat" adlı kitabının tanıtım ile "Türkmenistan Fotoğraf Sergisi" için kente gelen Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İşankuli Amanlıyev, kendilerini ağırlayan Gürkan'a teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi ile birlikte düzenledikleri programlara katılmak üzere kente geldiklerini hatırlatan Amanlıyev, "Yapmış olduğumuz etkinlikler ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve kültürel bağların kuvvetlenmesine daha da gelişmesine vesile olacaktır, katkı sunacaktır. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın şahsında üniversite çalışanlarına, Ahmet Çalık'ın nezdinde Çalık Holding çalışanlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Misafirperverliğinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gürkan ise kentin tarihi hakkında bilgi vererek, Malatya'da Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer aldığını belirtti.

Ziyarete Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ile iş insanı Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da hazır bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından günün anısına Gürkan misafirlere çeşitli hediyeler takdim etti.

YORUMLAR
500
Malatyalı Sporcu Balık, tırmanışta Türkiye Şampiyonu oldu Malatyalı Sporcu Balık, tırmanışta Türkiye Şampiyonu oldu Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Malatya Valisi Baruş'u ziyaret etti Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un kitabının tanıtım programı düzenlendi Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un kitabının tanıtım programı düzenlendi

Selahattin Gürkan, Türkmenistan, Malatya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
17:01 Ünlü futbolcular Ukrayna'da mahsur kaldıkları otelden dünyaya seslendiler!
16:53 Türkiye'de bulunan Ukraynalılar ülkelerindeki çaresizliği gözyaşları içerisinde anlattı: Rusya her taraftan atak yapıyor
16:53 50'den fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti! Başkent Kiev'de ikinci dalga füzeli saldırısı gerçekleşti
16:43 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara savaş uyarısı: Riskli yatırımlardan kaçının, TL'ye güvenin
16:35 Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık
16:33 Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor!
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 17:19:36. #1.12#
SON DAKİKA: Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement