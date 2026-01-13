Türkmenoğlu'ndan Türkiye-İran İlişkileri Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkmenoğlu'ndan Türkiye-İran İlişkileri Vurgusu

13.01.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkmenoğlu, Türkiye ve İran'da istikrarın, bölgesel barış için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

TBMM Türkiye- İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Her iki ülkede iç barışın, toplumsal huzurun ve siyasi istikrarın korunması; sadece ulusal güvenlik açısından değil, sınır güvenliği ve bölgesel istikrar bakımından da hayati öneme sahiptir. Türkiye ve İran'da istikrarın güçlenmesi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesine doğrudan katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkmenoğlu, İran'da yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Türkmenoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Mohammad Hassan Habibullah Zadeh ve beraberindeki heyetle, TBMM'de bir araya geldiğini belirterek, toplantıda son günlerde İran'da yaşanan gelişmelerin, toplumsal olayların seyri ve bu sürecin bölgesel barış ile istikrar üzerindeki muhtemel etkilerini kapsamlı şekilde ele alındığını kaydetti.

Türkmenoğlu şunları kaydetti:

"Türkiye ile İran, yüzyıllardır değişmeyen ortak bir sınırı paylaşan iki köklü komşudur. Bu sınır hattı yalnızca coğrafi bir yakınlığı değil, aynı zamanda güvenlik, istikrar ve karşılıklı sorumluluğu da ifade etmektedir. Her iki ülkede iç barışın, toplumsal huzurun ve siyasi istikrarın korunması; sadece ulusal güvenlik açısından değil, sınır güvenliği ve bölgesel istikrar bakımından da hayati öneme sahiptir. Türkiye ve İran'da istikrarın güçlenmesi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Komşumuz İran'da yaşanan gelişmelerin yalnızca ülke içi dengeler açısından değil, bölgemizin huzuru, güvenliği ve istikrarı bakımından da dikkatle takip edilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler, köklü bir tarihi birikime ve güçlü komşuluk bağlarına sahiptir. Parlamentolar arası diyalog ve dostluk grupları, bu ilişkilerin karşılıklı anlayış ve yapıcı bir zeminde sürdürülmesine önemli katkılar sunmaktadır. TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sunan, karşılıklı güveni ve diyaloğu güçlendiren bu tür temasların mevcut hassas süreçte büyük önem taşıdığına inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkmenoğlu'ndan Türkiye-İran İlişkileri Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Yıllar sonra Samandıra’dalar Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Anlaşma sağlandı Szymanski Fransa yolcusu Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
16:19
Oktay Kaynarca’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adli Tıp’ta saç ve kan örneği verdi
Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adli Tıp'ta saç ve kan örneği verdi
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 17:57:47. #7.11#
SON DAKİKA: Türkmenoğlu'ndan Türkiye-İran İlişkileri Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.