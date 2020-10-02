Türkoğlu, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi - Son Dakika

Türkoğlu, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki iş yerleri belediyenin dağıttığı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi.

Türkoğlu, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesindeki iş yerleri belediyenin dağıttığı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi. Cuma namazı öncesinde de Ermenistan'ın saldırılarında şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Azerbaycan'a destek vermek adına personeliyle birlikte ilçe esnafına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dağıttı. Okumuş'a teşekkür eden esnaf da her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirterek bayrakları iş yerlerinin camlarına astı. Cuma namazı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Han Camii'nde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılarda şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduğunu ifade eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, her zaman Azerbaycan'ı haklı mücadelesini desteklerini söyledi. Okumuş, "Türk ve Azerbaycan bayraklarının burada birlikte dalgalanması ilgili yerlere en güzel mesajı verecektir" dedi. Başkan Okumuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycanlı kardeşlerimize destek vermek amacıyla esnafımıza Türk ve Azerbaycan bayrağı hediye etik. Bayrak hediyesinin yanı sıra Azerbaycan'da şehit olan ve tüm şehit kardeşlerimiz adına mevlit okuttuk. Azerbaycan bizim anavatanımızdır. Türkiye'nin yaklaşık bin yıl öncesinden geldiği topraklardır. Türkçemiz, özümüz birdir. 1990'lı yıllarda Karabağ ve Hocalı katliamları olmuştu. Bundan büyük üzüntü yaşamıştık ve bu olaylarda binlerce şehidimiz vardı. O zaman Türkiye olarak onlara sahip çıkamamıştık, ama bugün dünya lideri olan, 7 düvele karşı mücadele veren, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bugün biz topyekün onların yanındayız. O zamanda dünya liderimiz iktidarda olsaydı ne Hocalı olabilirdi ne de Karabağ işgal edilirdi" diye konuştu.


Türkoğlu, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi
Türkoğlu, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi
Türkoğlu, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi
Türkoğlu, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi
Türkoğlu, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi
Türkoğlu, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi
Türkoğlu, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi

Azerbaycan, Türkoğlu, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkoğlu, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi - Son Dakika


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