TÜRKSAT ve Vodafone'dan Fiber İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TÜRKSAT ve Vodafone'dan Fiber İşbirliği

19.01.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKSAT ve Vodafone, Türkiye'de fiber internet erişimini artırmak için stratejik protokol imzaladı.

TÜRKSAT AŞ ile Vodafone, Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmek ve fiber internet erişimini yaygınlaştırmak amacıyla stratejik işbirliği protokolüne imza attı.

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri kapsamında kamu ve özel sektörün fiber yetkinliklerini birleştirecek bir işbirliği yapıldı.

Bu kapsamda "Toptan Seviyede Veri Akış Erişimi Hizmeti, TV Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Ek Protokolü", TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy tarafından imzalandı.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde Vodafone, TÜRKSAT'ın fiber altyapısını kullanarak 1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti ulaştırmaya başlayacak. Bu stratejik adımla Vodafone'un fiber altyapı üzerinden erişim sağladığı toplam hane sayısı 23,7 milyona yükselecek.

Atılan imzalarla mükerrer yatırımlar önlenerek mevcut fiber kaynaklar daha verimli kullanılacak ve dijital erişimin kapsayıcılığı artırılacak.

Kamu-özel sektör ortaklığının bu modeliyle Türkiye'nin dijital altyapı ekosisteminde yeni bir dönem başlamış olacak. İşbirliğiyle, yüksek hız ve düşük gecikme süreli fiber teknolojisi daha geniş kitlelere ulaştırılacak ve altyapı paylaşım modeli sayesinde TÜRKSAT'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği fiber yatırımlarının etkinliği artırılacak.

"Ülke ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atalay, TÜRKSAT ve Vodafone arasında kurulan bu işbirliğiyle Türkiye'de hanelerin ve kurumların dijitalleşme sürecinin hız kazanacağını belirtti.

TÜRKSAT'ın güçlü fiber altyapısını Vodafone'un hizmet ağıyla birleştirerek, Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna stratejik bir katkı sunduklarını ifade eden Atalay, "Mükerrer yatırımların önüne geçen bu model sayesinde teknolojik kaynaklarımızı yüksek verimliliğe dönüştürecek ve ülke ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacağız. Bu işbirliği, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin en büyük iletişim ve teknoloji firmaları arasındaki ortaklığın en güçlü örneklerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna önemli katkı sağlayacağız"

Aksoy da fiber internet ağının genişlemesinin Türkiye'nin dijital geleceği için taşıdığı öneme işaret ederek, şirket olarak müşterilerine en iyi deneyimi sunma taahhütleri doğrultusunda TÜRKSAT gibi güçlü bir yerli teknoloji ortağıyla bir araya gelmenin mutluluğu içinde olduklarını aktardı.

TÜRKSAT ile Vodafone arasında artarak devam eden internet altyapı işbirliklerinin de katkısıyla, müşterilerine daha hızlı, güvenilir ve yüksek kalitede fiber internet hizmeti verilmesini sağlayacaklarını bildiren Aksoy, "Fiber internet erişim ağımızı artırarak daha fazla ev ve iş yerine kesintisiz, yüksek hızlı internet sunacağız. Böylece, Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna önemli katkı sağlayacağız. Aynı zamanda bu anlaşmayla, fiber internet teknolojisini Türkiye'de en fazla sayıda haneye verme imkanına sahip telekom operatörü olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Vodafone, Türkiye, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRKSAT ve Vodafone'dan Fiber İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:37:07. #7.11#
SON DAKİKA: TÜRKSAT ve Vodafone'dan Fiber İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.