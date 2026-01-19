TÜRKSAT ve Vodafone'dan Fiber İşbirliği

TÜRKSAT AŞ ile Vodafone, Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmek ve fiber internet erişimini yaygınlaştırmak amacıyla stratejik işbirliği protokolüne imza attı.

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri kapsamında kamu ve özel sektörün fiber yetkinliklerini birleştirecek bir işbirliği yapıldı.

Bu kapsamda "Toptan Seviyede Veri Akış Erişimi Hizmeti, TV Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Ek Protokolü", TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy tarafından imzalandı.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde Vodafone, TÜRKSAT'ın fiber altyapısını kullanarak 1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti ulaştırmaya başlayacak. Bu stratejik adımla Vodafone'un fiber altyapı üzerinden erişim sağladığı toplam hane sayısı 23,7 milyona yükselecek.

Atılan imzalarla mükerrer yatırımlar önlenerek mevcut fiber kaynaklar daha verimli kullanılacak ve dijital erişimin kapsayıcılığı artırılacak.

Kamu-özel sektör ortaklığının bu modeliyle Türkiye'nin dijital altyapı ekosisteminde yeni bir dönem başlamış olacak. İşbirliğiyle, yüksek hız ve düşük gecikme süreli fiber teknolojisi daha geniş kitlelere ulaştırılacak ve altyapı paylaşım modeli sayesinde TÜRKSAT'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği fiber yatırımlarının etkinliği artırılacak.

"Ülke ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atalay, TÜRKSAT ve Vodafone arasında kurulan bu işbirliğiyle Türkiye'de hanelerin ve kurumların dijitalleşme sürecinin hız kazanacağını belirtti.

TÜRKSAT'ın güçlü fiber altyapısını Vodafone'un hizmet ağıyla birleştirerek, Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna stratejik bir katkı sunduklarını ifade eden Atalay, "Mükerrer yatırımların önüne geçen bu model sayesinde teknolojik kaynaklarımızı yüksek verimliliğe dönüştürecek ve ülke ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacağız. Bu işbirliği, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin en büyük iletişim ve teknoloji firmaları arasındaki ortaklığın en güçlü örneklerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna önemli katkı sağlayacağız"

Aksoy da fiber internet ağının genişlemesinin Türkiye'nin dijital geleceği için taşıdığı öneme işaret ederek, şirket olarak müşterilerine en iyi deneyimi sunma taahhütleri doğrultusunda TÜRKSAT gibi güçlü bir yerli teknoloji ortağıyla bir araya gelmenin mutluluğu içinde olduklarını aktardı.

TÜRKSAT ile Vodafone arasında artarak devam eden internet altyapı işbirliklerinin de katkısıyla, müşterilerine daha hızlı, güvenilir ve yüksek kalitede fiber internet hizmeti verilmesini sağlayacaklarını bildiren Aksoy, "Fiber internet erişim ağımızı artırarak daha fazla ev ve iş yerine kesintisiz, yüksek hızlı internet sunacağız. Böylece, Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna önemli katkı sağlayacağız. Aynı zamanda bu anlaşmayla, fiber internet teknolojisini Türkiye'de en fazla sayıda haneye verme imkanına sahip telekom operatörü olacağız." ifadelerini kullandı.