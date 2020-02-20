TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Türk turizmi emin adımlarla rekorlara ilerliyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 'Türk turizmi emin adımlarla rekorlara ilerliyor' - Son Dakika Ekonomi

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Türk turizmi emin adımlarla rekorlara ilerliyor"

7 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Ülkemiz 2016'da yaşanan olayların yaralarını sardı.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya:

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Ülkemiz 2016'da yaşanan olayların yaralarını sardı. Türk turizmi emin adımlarla rekorlara doğru ilerliyor." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektöründe alternatif alanların önemine işaret etti, Türkiye'nin de bu yönde çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.

Kruvaziyer turizmine dikkati çeken Bağlıkaya, son yıllarda bu konuda da güzel gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Yapılan yatırımlar ve çalışmaların meyve vermeye başladığını belirten Bağlıkaya, "Türkiye'ye gelen kruvaziyer sayıları her geçen gün katlanarak artıyor. Gemilerin tarifelerindeki boşlukları Türkiye ve Akdeniz çanağında kullanmaları da beklenen bir şey. Ülkemiz de bundan hak ettiği payı alacaktır." diye konuştu.

Türkiye'de turizminde kişi başına harcama tutarının 666 dolar olduğunu söyleyen Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Kruvaziyer, gastronomi gibi alanların ağırlığını artırmasıyla bunun yukarılara taşınacağına inanıyoruz. Kitle turizmi en önde gelen turizm segmentlerinden biri. Ondan sonra diğer turizm segmentleri devreye giriyor. Bunlar da gelir düzeyi yüksek segmentler. Ülkemiz 2016'da yaşanan olayların yaralarını sardı. Türk turizmi emin adımlarla rekorlara doğru ilerliyor. Güven ve huzur ortamı devam ettiği müddetçe hem turist sayıları hem de gelir düzeyi artacaktır."

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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