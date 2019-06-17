Son Dakika Haberleri: TÜRSAB BTK Başkanlarından Vali Ayyıldız'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

TÜRSAB BTK Başkanlarından Vali Ayyıldız'a ziyaret

39 dakika önce

TÜRSAB Ege BTK Başkanı Osman Tolga Gencer ve Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ettiler.

TÜRSAB BTK Başkanlarından Vali Ayyıldız'a ziyaret, System.String[]

Vali Ayyıldız ile gerçekleşen ziyarette acentelerin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yaşamış oldukları sıkıntılar hakkında görüşüldü. Ege BTK Başkanı Gencer ve Kuşadası BTK Başkanı Yurtcan ile Vali Ayyıldız görüşmede acentelerin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulması için gereken adımların atılarak çalışmaların yapılması kararını aldılar.

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda problem yaşayan acentelerimizin sorunlarına çözüm üretme kararını aldık"

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile yapılan görüşme hakkında konuşan TÜRSAB Ege BTK Başkanı Gencer İzmir'de faaliyetlerini sürdüren acenteler için yararlı bir görüşmenin gerçekleştiğini söyledi. Ziyarette acentelerin yaşadıkları sorunların gündeme geldiğini belirten Başkan Gencer, "İzmir Valisi Sayın Erol Ayyıldız'a acentelerimizin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yaşamış oldukları problemleri paylaştık. Görüşmemizde acentelerimizin problemlerinin çözüme kavuşturulması için gerekli tüm çalışmaları hayata geçireceğimizin kararını aldık" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:20 Kaynak: Bültenler
Erol Ayyıldız, Kuşadası, Ege, İzmir
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonet devrildi, kasasındaki sakatatlar yola saçıldı Annesini emen 40 günlük bebeğin kahreden ölümü Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Haluk Levent'in destek olduğu fenomen boğa Ferdinand, baba oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 16:59:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜRSAB BTK Başkanlarından Vali Ayyıldız'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]