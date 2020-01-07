Tuşba Belediyesi 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuşba Belediyesi 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

Tuşba Belediyesi 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzaladı

7 saat önce

Van'ın Tuşba Belediyesi ile Memur Sendikaları Federasyonuna (Memur-Sen) bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Van Şube Başkanlığı arasında 81 memuru kapsayan 2 yıllık 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Tuşba Belediyesi 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzaladı, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediyesi ile Memur Sendikaları Federasyonuna (Memur-Sen) bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Van Şube Başkanlığı arasında 81 memuru kapsayan 2 yıllık 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.


Tuşba Belediyesinde düzenlenen imza törenine Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, Tuşba Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Muammer Kadir Aras katıldı. İmza töreninde konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, amaçları çalışanlarının alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını vermek olduğunu ifade etti. Yapılan sözleşmenin çalışanlara jest değil, hak ettikleri alın terinin karşılığı olduğunu ifade eden Başkan Akman, "Arkadaşlarımızın motivasyonunu yükseltmek amacıyla güzel bir sözleşme imzaladık. El ele vererek çok daha iyi hizmet edeceğimizi ümit ediyorum" dedi.


Tuşba Belediyesi olarak, Türkiye'de mali disiplini ve kurumsal yapısı en güçlü belediyelerden biri olduklarını dile getiren Başkan Akman, bu disiplinli çalışmayı sürdüreceklerini kaydederek, "Tuşba'mıza değer katan çalışmalarımızın da bundan alın teri ve emeği var. Bu alın terinin karşılığını da idare olarak çalışanlarımıza en üst düzeyde 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalayarak verdik. Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.


Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın ise, sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, memurlar adına Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür etti. - VAN

Memur Sen, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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