(ANKARA) - AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde, saat 22.17'de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Van'ın Tuşba ilçesinde, saat 22.17'de, yerin 6.11 kilometre derinliğinde, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Tuşba'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?