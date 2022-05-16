TÜSEB, "geleceğin pandemileri"ne karşı harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi

TÜSEB, "geleceğin pandemileri"ne karşı harekete geçti

16.05.2022 11:06
TÜSEB, "geleceğin pandemileri"ne karşı harekete geçti

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, olası salgınlara hazırlıklı olmak için yeni çalışmalar yürüteceklerini, Türkiye Genom Projesi'nde genetik ve bölgesel farklılıklara göre Kovid-19'un etkilerini de inceleyeceklerini bildirdi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, olası salgınlara hazırlıklı olmak için yeni çalışmalar yürüteceklerini, Türkiye Genom Projesi'nde genetik ve bölgesel farklılıklara göre Kovid-19'un etkilerini de inceleyeceklerini bildirdi.

Prof. Dr. Akdoğan, etkisi azalan Kovid-19 salgını ile TÜSEB'in yerli aşı, tıbbi cihaz, ilaç gibi sağlık endüstrilerinde yerlileşmeye yönelik yeni adımları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınının, sağlık bilim ve teknolojilerine verilmesi gereken önemi bir kez daha gösterdiğine dikkati çekene Akdoğan, salgınla mücadelede yürütülen bilimsel çalışmaların önemli bilgi ve tecrübe birikimi sağladığına işaret etti.

Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreçte 9 enstitümüzle geleceğin pandemilerine hazırlık açısından birçok çalışma yürüteceğiz. Salgın süreci bize sağlık endüstrisinde yerlileşmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu konuda proje desteklerimizin yanı sıra sağlık ekosistemindeki diğer paydaşlarla beraber tam bir eşgüdüm içerisinde belirlenen stratejilere uygun olarak yol alıyoruz."

Bu kapsamda ilgili kurumlarla iş birliğinde AR-GE projelerinin desteklenmesi, AR-GE sonucu geliştirilen ürünlerin seri üretimine dönük uygulamaları gerçekleştireceklerini belirten Akdoğan, şu an kuduz aşısı üretimi, yapay zekayla radyolojik görüntüleme gibi çalışmalara yoğunlaştıklarını ifade etti.

"Kovid-19'un genetik ve bölgesel farklılıklara etkileri incelenecek"

Yeni çalışmalardan birinin de 2020'de kapsamı genişletilen Türkiye Ulusal Genom Projesi'yle ilgili olduğunu bildiren Akdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Ulusal Genom Projesi, özellikle nadir hastalıkların önceden tanısı ve tedavisi açısından çok önemli. Kanser ve Biyoteknoloji Enstitümüz çalışmalarını hızlı bir biçimde devam ettiriyor. Şimdi de Kovid-19 özelinde Ankara Şehir Hastanemizle yürüttüğümüz çalışmaları, Türkiye Genom Projesi'ne entegre ettik.

Bu çerçevede Kovid-19 pandemisine ilişkin de çalışmalar yürüteceğiz. Genetik ve bölgesel farklılıklara göre pandeminin insanlarımızı nasıl etkilediğini araştıracağız. Buna ilişkin çalışılabilecek örnekler toplandı."

Akdoğan, Türkiye Genom Projesi'nin geniş kapsamlı çalışmaları için ilk etapta 3 yıllık bir projeksiyon hazırlandığını, dünyada yürütülen benzer çalışmaların incelendiğini ve 30 bin örneğin çalışılmasının planlandığını anlattı.

" TURKOVAC'ın yaygın aşılamasında da ciddi yan etki gelişmedi"

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü Mart 2020'den itibaren başlatılan çalışmalar sonucunda TÜSEB'in 7 aşı projesini desteklediğini ve bunlar içerisinde TURKOVAC'ın gerekli aşamaları tamamlayan ilk çalışma olarak kullanıma sunulduğunu anımsatan Akdoğan, yerli aşının seri üretiminin devam ettiğini belirtti.

Yerli solunum cihazı, yerli tanı kitinin ticarileştirilip yaygınlaştırılmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Akdoğan, ayrıca TÜSEB tarafından geliştirilip ruhsatlanan "TÜSEB DiaKit" isimli Kovid-19 tanı kitini hizmete sunduklarını hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geniş kapsamlı klinik çalışmasının 28 ilde, 50'nin üzerinde merkezde TURKOVAC için yürütüldüğüne dikkati çeken Akdoğan, yerli aşının şu an ülke genelinde uygulandığını vurguladı.

Prof. Dr. Akdoğan, "Sağlık Bakanlığımızla sahada yaygın aşılamadan alınan sonuçlar ve aşı olanların verilerini takip ediyoruz. Ne mutlu ki TURKOVAC'ın yaygın aşılamasında da herhangi bir ciddi yan etki gelişmedi, bu çok sevindirici." dedi.

Yerli aşının güvenlik ve etkinliğinin kanıtlandığının altını çizen Akdoğan, Azerbaycan'da da TURKOVAC'ın hatırlatma dozunun (rapel doz) Faz-3 klinik çalışmasının devam ettiğini kaydetti.

"Sağlık endüstrisinin yerlileşmesine önem veriyoruz"

TÜSEB'in bu yıl A, B, C ve D grubu olarak isimlendirilen yeni AR-GE destek programlarını devreye aldığını da anımsatan Akdoğan, bu çerçevede hem kısmi ve hızlı desteğe ihtiyaç duyan araştırmacıların hem de stratejik AR-GE projelerinin desteklendiğini vurguladı.

Prof. Dr. Erhan Akdoğan, "Özellikle ülkemizin sağlık endüstrisinin yerlileşmesinde ihtiyaç odaklı desteklerin verilmesine odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Elif Güneri, bronz madalyayı... Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda yarı finale çıkan milli sporcu Elif Güneri, bronz madalyayı... İmamoğlu, 'Öğrenci İndirimi' Kararını Veto Etti İmamoğlu, 'Öğrenci İndirimi' Kararını Veto Etti İzmir'de Sanayi ve Teknoloji İşbirliği toplantısı İzmir'de Sanayi ve Teknoloji İşbirliği toplantısı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Erhan Akdoğan, Genetik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜSEB, 'geleceğin pandemileri'ne karşı harekete geçti - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:53 "Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak" iddiasına EGM'den yanıt: Söz konusu iddia gerçeği yansıtmıyor
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:08:21. #1.11#
SON DAKİKA: TÜSEB, "geleceğin pandemileri"ne karşı harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement