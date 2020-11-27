Tut ilçesi lavanta kokacak - Son Dakika

İlçeye istihdam sağlayacağı belirtilen lavantalar arıcılık faaliyetlerinde, yayla turizmine büyük katkı sağlayacak. Lavantaların çay ve yağından faydalanılarak, ilçede kadınların istihdama katkısı sağlanacak. - ADIYAMAN

Yaklaşık 20 dönümlük alanın 3'te 1'lik kısmına şimdi, diğer kalan kısımlara ise seyir terası, fotoğraf çekim alanı, çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra dikilecek.

Yayla turizmi kapsamında GAP Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "Lavanta Vadisi Projesi" kapsamında Hacı Muhammet Dağı'nda bulunan Tut Taş Evlerin bulunduğu bölgeye lavanta dikimi gerçekleştiriliyor.

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