Tutuklanan hırsıza maske takmama cezası - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde farklı iş yerlerinde hırsızlık yapan bir kişi polis tarafından yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen hırsıza bir de maske takmadığı için 900 lira idari para cezası kesildi.

Keşan'da Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki bir büfeden 60 TL, İstiklal Caddesi üzerindeki bir iş yerinden 215 TL ve Hastane Caddesi üzerindeki bir iş yerinden de bin 800 lira para ve bin 500 lira değerindeki bir küpe geçtiğimiz günlerde farklı tarihlerde aynı kişi tarafından çalınmış, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen ve iş yerlerinden meydana gelen hırsızlıkların şüphelisi olarak aranan 23 yaşındaki G.Y., polis ekipleri tarafından Rasim Ergene Caddesi üzerinde görülmesinin ardından olduğu yerde yakalandı ve gözaltına alındı.

Ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan G.Y. Edirne Cezaevine sevk edildi.

Ayrıca, gerçekleştirdiği hırsızlıklar sırasında güvenlik kameralarına maskesiz olarak yansıyan G.Y.'ye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 900 lira para cezası da kesildi. - EDİRNE