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Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika

Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı

20.10.2021 17:37

KKTC'de 3 çalışanı ile birlikte geçtiğimiz günlerde darp ve tehdit nedeniyle tutuklanan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda da adı geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, kalp rahatsızlığı nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 Ekim'de hakkında yakalama kararı çıkarılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, işletmecisi olduğu kumarhanede hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanını zorla alıkoyarak, darp ve tehdit ettiği gerekçesi ile 15 Ekim'de 3 çalışanı ile birlikte gözaltına alınmıştı.

TUTUKLU YARGILANACAKLAR

Gözaltına alınan Falyalı ve Hakan Atıcı, Serkan Beyar ve Türkistan Gülce adlı çalışanların çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmalarına karar verilerek Lefkoşa Merkezi Cezaevi'ne gönderildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

70 gün süreyle tutuklu yargılanma verilen Halil Falyalı, kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye sevk edilerek Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde tedavi altına alındı.

Tutuklanan Halil Falyalı hastaneye kaldırıldı

HALİL FALYALI KİMDİR?

Sedat Peker'in yayınladığı videolarda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı isimlerden biri Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu. Peker, Falyalı'yı kokain ticareti yapmakla suçladı. Peker, ağın merkezinde yer alan isimlerden birinin de Halil Falyalı olduğunu iddia etti. Yaklaşık 20 yıl önce KKTC'de kumarhane güvenliği olarak işe başlayan Halil Falyalı, Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor.

FULHAM OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberler le de gündem olmuştu. Halil Falyalı ve Ali Falyalı'nın, iş insanı Şaban Emre'yi asfalt ihalesine girdiği için tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları ancak serbest bırakıldıkları aktarılmıştı.

Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı

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Son Dakika Güncel Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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