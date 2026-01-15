Tütün Bağımlılığı Eğitimi Nazilli'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tütün Bağımlılığı Eğitimi Nazilli'de Gerçekleştirildi

Tütün Bağımlılığı Eğitimi Nazilli\'de Gerçekleştirildi
15.01.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de aile hekimlerine tütün bağımlılığı tedavisine dair eğitim verildi, bilgi düzeyleri ölçüldü.

Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitim Programı kapsamında, Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi eğitim salonunda aile hekimlerine yönelik 'Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi' düzenlendi.

Nazilli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazmiye Akis tarafından verilen eğitime; Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde görev yapan aile hekimleri katıldı. Eğitimlerde tütün bağımlılığıyla mücadelede güncel tanı ve tedavi yaklaşımları ele alındı. Eğitim öncesinde ve sonrasında aile hekimlerine, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen uygulama üzerinden cep telefonları aracılığıyla ön test ve son test uygulanarak bilgi düzeylerindeki değişim ölçüldü. Öte yandan Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş, Nazilli'de hizmet veren Zafer ve Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetler hakkında Nazilli Bölgesi aile hekimlerine bilgilendirmede bulundu. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, birinci basamak sağlık hizmetlerinde tütün bağımlılığıyla mücadelenin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tütün Bağımlılığı Eğitimi Nazilli'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:17:53. #7.11#
SON DAKİKA: Tütün Bağımlılığı Eğitimi Nazilli'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.