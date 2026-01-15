Tütün Bağımlılığı Eğitimi Nazilli\'de Gerçekleştirildi

Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitim Programı kapsamında, Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi eğitim salonunda aile hekimlerine yönelik 'Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi' düzenlendi.

Nazilli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazmiye Akis tarafından verilen eğitime; Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde görev yapan aile hekimleri katıldı. Eğitimlerde tütün bağımlılığıyla mücadelede güncel tanı ve tedavi yaklaşımları ele alındı. Eğitim öncesinde ve sonrasında aile hekimlerine, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen uygulama üzerinden cep telefonları aracılığıyla ön test ve son test uygulanarak bilgi düzeylerindeki değişim ölçüldü. Öte yandan Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş, Nazilli'de hizmet veren Zafer ve Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetler hakkında Nazilli Bölgesi aile hekimlerine bilgilendirmede bulundu. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, birinci basamak sağlık hizmetlerinde tütün bağımlılığıyla mücadelenin güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - AYDIN