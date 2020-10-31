Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
31.10.2020 23:03
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve 16 günlük karantina süreci sonrasında yapılan testinin negatife döndüğünü açıkladı.
Yurtdışı tatilinin ardından İstanbul'a dönen Türkay, iş nedeniyle bulunduğu kalabalık ortamdan ayrıldıktan sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan güzel oyuncunun evde tedavisi başladı.
"TEST SONUCUM NEGATİF ÇIKTI"
Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaşım yapan Tuvana Türkay, test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı. Türkay paylaşımında, "Herkese merhaba. Kovid-19'u atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli oldu. İmmun plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan grubu A RH (+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
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