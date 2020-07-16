Tuzla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla Tuzla Belediyesince "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre dün yapılan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, "Geceden Şafağa 15 Temmuz Belgeseli" gösterildi. Programda şair Dursun Ali Erzincanlı da ilçe halkıyla bir araya geldi.

Etkinlikte Tuzla Kaymakamı Ali Akça, "Çanakkale Şehitlerine" şiiriyle başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da aziz milletimiz hain darbe girişimiyle sarsıldı. Yüreklerimiz kanadı, gönüllerimiz sızladı. Yüreklerimizi asıl sızlatan bu emperyal yapıların yerli işbirlikçilerinin bu toprakların ekmeğini yiyen, suyunu içen kişiler olmasıydı. 251 vatan evladı toprağa düştü. Binlerce gazimiz oldu. Biz bugün o ölümsüzler sayesinde nefes alabiliyoruz. Cenabıhak tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Ruhları şad mekanları cennet olsun."

Tuzla Belediye Başkan Şadi Yazıcı da birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

"15 Temmuz ile birlik ve beraberliğimizi, vatanımızın değerini bir kere daha anladık. Özellikle geleceği emanet edeceğimiz gençlerimizin, kimlerin elinde dezenformasyona uğramış yanlış bilgilerle eğitimlerle nasıl kandırılabileceğini gördük. Canlarını ortaya koyup şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömür diliyorum. Tanka, tüfeğe, uçağa karşı eliyle mücadele veren milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Rabb'im bize bir daha böyle günler yaşatmasın."

Etkinliğin sonunda dev Türk bayrağı açılarak 15 Temmuz şehitleri anıldı.