Tuzla'da denetimler sıklaştı - Son Dakika

Tuzla'da korona denetimleri sıklaştırıldı

İSTANBUL, (DHA) - İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile Covid-19 tedbirleri kapsamında Tuzla'da denetim sıklaştırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen denetimlere katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Bir hekim olarak diyorum ki; herkes maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uysun' dedi.

Tuzla Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda ilçe kaymakamlığı ile birlikte 17 mahallede denetimleri sıklaştırdı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve İlçe Kaymakamı Ali Akça'nın da katıldığı denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuldu.

MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA LÜTFEN UYALIM

Salgınla mücadelenin ana ekseninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği gibi maske, mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymak olduğunu söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'İlk günden itibaren bütün mahallelerimizde denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İşin ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. Kaymakamlığımız ile birlikte esnafımızı ve vatandaşlarımızı maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda sürekli uyarıyoruz. Bu mücadeleyi ancak toplumsal sağduyu ve kişisel tedbirler ile hep beraber atlatabiliriz. Kişisel tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu şu son dönemde bir kez daha gördük. Bir hekim olarak diyorum ki; herkes maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uysun' dedi.

Tuzla Belediyesi zabıta ekiplerinin ilçe emniyet müdürlüğü ile eş zamanlı gerçekleştirdiği denetimlerde, işyerlerinin ateş ölçümü, maske, dezenfektan kullanımı ve sosyal mesafeye kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilerek, vatandaşlara bilgilendirme broşürü ve maske dağıtıldı.