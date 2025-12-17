Tuzla Tersanesi'nde gemide yangın çıktı! Ekipler olay yerinde - Son Dakika
Tuzla Tersanesi'nde gemide yangın çıktı! Ekipler olay yerinde

17.12.2025 13:10
Tuzla Tersanesi'nde bir gemide yangın çıktı, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Tuzla Tersanesi'nde bir gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

GEMİ, PANAMA BANDIRALI

Olay, saat 12:15 sıralarında Tuzla Tersaneler Caddesi'nde yer alan Kuzey Star firmasına ait Panama bandıralı "Zein 1" adlı gemide meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı ve hayvan yüklü olan geminin üst katlarında kesim yapıldığı esnada alt katta boyaya sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine tersaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin gemideki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

