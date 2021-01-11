TV'de "spor şöleni"

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, sporsever izleyicileri için S Sport ve S Sport2'nin de yer aldığı "premium spor" içeriklerinden oluşan bir paket hazırladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone TV kullanıcıları; ocak ayı boyunca Premier Lig, NBA, Bundesliga, Portekiz Ligi ve Libertadores gibi dünyanın önde gelen liglerinden ve futbol organizasyonlarından heyecan dolu maçları canlı izleyebilecek.

Vodafone TV'nin spor içeriklerini ayda 1,9 TL'ye sunulan yeni Vodafone TV Spor Paketi ile internetinden yemeden izlemek mümkün olacak.

Vodafone TV, ocakta sporsever kullanıcıları için birbirinden cazip içerikler sunacak. Vodafone TV kullanıcıları, milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in forma giydiği Leicester City'nin Southampton ile sahaya çıkacağı maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 23.00 itibarıyla canlı izleyebilecek.

Premier Lig'de 2020-2021 sezonunun en çok gol atan futbolcusu Muhammed Salah'ın takımı lider Liverpool ile ikinci sıradaki Manchester United'ın karşılaşacağı maç ise 17 Ocak Pazar günü saat 19.30 itibarıyla canlı yayınlanacak.

Futbolseverler, Güney Amerika Şampiyonlar Ligi Libertadores'in yarı final karşılaşmalarını da Vodafone TV'den canlı izleyebilecek.

Vodafone TV, basketbolseverleri de NBA heyecanı ile buluşturuyor.

Vodafone TV kullanıcıları, efsane basketbolcu LeBron James'in forma giydiği L.A. Lakers- Houston Rockets karşılaşması ve NBA liginin nefes kesen diğer maçlarını canlı izleyebilecek.

5 milyondan fazla indirildi

Vodafone TV, sporsever kullanıcıları için ayrıcalıklarla dolu yeni bir paket hazırladı. İlk 6 ay 1,9 TL, sonraki aylarda 4,9 TL'den sunulan yeni Vodafone TV Spor Paketi ile kullanıcılar, mobil internetlerinden yemeden birbirinden cazip spor içeriklerini izleyebilecek.

Kullanıcılar, Vodafone TV uygulamasını telefondan, tabletten, tv.vodafone.com.tr web sitesinden veya akıllı televizyonlar üzerinden kolayca kullanabiliyor.

Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 5 milyondan fazla kez indirildi. Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,2 milyona ulaştı.