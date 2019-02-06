Son Dakika Haberleri: Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 2

Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 2

1 saat önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Solhanspor, ertelenen 14. hafta müsabakasında Ankara temsilcisi Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup etti.

Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 2, System.String[]
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Solhanspor, ertelenen 14. hafta müsabakasında Ankara temsilcisi Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup etti.

Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente

Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva de Freıtas,

Ziraat Bankası: Umut Şahin, Mustafa Cervatoğlu, Mehmet Can Süsler (L), Oğuzhan Doğruluk, Alper Omurca, Barbaros Atadere, Hacı Sahin, İsa Karatekin, Berke Eray Yetkin, Yusuf Eken, Hasan Orucu (L), Kadir Gürkan Uz

Setler: 25-16, 25-23, 24-26, 15-25, 16-14

Süre: 22, 30, 28, 23, 20 (123 dakika) - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:24 Kaynak: İHA

voleybol, Türkiye, Ziraat Bankası, Spor
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