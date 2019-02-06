Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 2

Türkiye
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Solhanspor, ertelenen 14. hafta müsabakasında Ankara
temsilcisi Ziraat Bankası
'nı 3-2 mağlup etti.
Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın
(L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan
, Zafer Ceyhun
Tendar, Senad Ok
, J.R.Sılva de Freıtas,
Ziraat Bankası: Umut Şahin, Mustafa Cervatoğlu, Mehmet Can
Süsler (L), Oğuzhan Doğruluk, Alper Omurca
, Barbaros Atadere, Hacı Sahin, İsa Karatekin, Berke Eray Yetkin, Yusuf Eken, Hasan Orucu (L), Kadir Gürkan Uz
Setler: 25-16, 25-23, 24-26, 15-25, 16-14
Süre: 22, 30, 28, 23, 20 (123 dakika) - BİNGÖL