Son Dakika Haberleri: Tvf Erkekler 1. Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Bigadiç Belediyesi: 0

Tvf Erkekler 1. Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Bigadiç Belediyesi: 0

27 dakika önce

TVF Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, A Grubu 16. hafta maçında Bigadiç Belediyesi'ni 25-12, 25-21 ve 25-22 setlerle 3-0 mağlup etti.

Tvf Erkekler 1. Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Bigadiç Belediyesi: 0, System.String[]
TVF Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, A Grubu 16. hafta maçında Bigadiç Belediyesi'ni 25-12, 25-21 ve 25-22 setlerle 3-0 mağlup etti. Büyükşehir'in efeleri, aldıkları galibiyetle A Grubu'nda liderliğini sürdürürken, namağlup unvanını da korudu.

Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselmek isteyen Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu 16. hafta maçında Bigadiç Belediyesi'ni konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar, 3-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk setinde baştan sona etkin oynayan Büyükşehir Belediyespor, seti 25-12 üstünlükle geçmeyi bildi. İki takımın da hata yüzdesinin fazla olduğu maçın ikinci setini yeşil-beyazlılar 25-22 önde tamamlarken, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın son setinde de Bursa ekibi, rakibine öne geçme şansı tanımadı. Yeşil beyazlılar, 25-22 öne geçtiği üçüncü setin sonunda maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Aldığı sonuçla, galibiyet serisini 16 maça çıkaran Büyükşehir Belediyespor, puanını da 45'e yükselti. En yakın rakibi Beşiktaş'ın 3 puan önünde liderliğini sürdüren Bursa Büyükşehir, TVF Erkekler A Grubu 15. haftasında TFL Altekma takımına konuk olacak. 20 Ocak Pazar günü İzmir Atatürk- Vestel Venüs Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:26 Kaynak: İHA

Bigadiç, Türkiye Voleybol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucudan Kurtulması İçin İhbar Ettiği Oğlu, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı Hande Erçel'in Annesinin Cenazesine Katılan Burak Deniz'in Hali, Yürekleri Dağladı

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım Şanlıurfa'daki Aile Kavgasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 19:53:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tvf Erkekler 1. Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Bigadiç Belediyesi: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]