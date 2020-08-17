TVHB'den korona virüs açıklaması - Son Dakika

TVHB'den korona virüs açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TVHB'den korona virüs açıklaması, System.String[]

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eroğlu, bu süreçte veteriner hekimlerin pek çok çalışmaya destek olduğunu bildirdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, korona virüste gelinen son durumu değerlendiren bir açıklama yayımladı. Salgının çıktığı ilk dönemden itibaren TVHB tarafından ciddiyetle takip edildiği, toplumun bilgilendirilmesi ve mücadele sürecine katkı sağlanması amacıyla zaman zaman TVHB Bilim Kurulu ve uzman görüşleri çerçevesinde açıklamalarda bulunduklarını bildiren Eroğlu, korona virüs dolayısıyla enfekte olan vaka sayısının dünya genelinde yirmi milyonu geçtiğini, bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 750 bine ulaştığını belirterek, "Hastalığın tanısında kullanılan ticari real time PZR (PCR) ve ELISA kitleri sahada başarı ile kullanılmaktadır. Birçok ülke hastalığın tedavisinde farklı metotlar ile mücadele etmektedir. Aynı zamanda hastalık hala 65 yaş üstü bireylerde yüksek ölüm ile seyretmektedir. Covid-19 hastalığı ile mücadele de kullanılmak üzere hala etkin antiviral ve aşı geliştirilememiş, ticari olarak piyasaya sürülmemiştir" ifadelerini kullandı.

Dünyada 28 adet aşı adayı kliniğinin 9 Ağustos 2020 tarihi itibari ile insan deneyleri aşamasında olduğunu, 139 adet aşı adayının ise klinik öncesi aşamalarda yer aldığını kaydeden Eroğlu, "12 Ağustos 2020 tarihi itibari ile Rusya Federasyonu ise Covid-19 aşısı ürettiğini ve bu aşının ticari olarak kullanımının iki hafta içerisinde hazır olduğunu (tartışmalıda olsa) beyan etmiştir. Ülkemizden Ege Üniversitesi DNA aşısı, Selçuk ve Erciyes Üniversitesi inaktif aşı, Acıbadem Üniversitesi kodon deoptimized edilmiş zayıflatılmış canlı aşı, Ankara ve Erciyes Üniversitesi Adenovirüs tabanlı aşı, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Rekombinant S proteini aşısı, B. Ü. Peptid aşısı, Bezmi Alem ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Virüs benzeri partikül aşısı, Selçuk Üniversitesi mRNA aşısı ile Dünya Sağlık Örgütü Aşı platformuna kayıt yaptırmıştır. Bugün ülkemizde Covid-19'a yönelik olarak gerçekleştirilen aşı ve ilaç çalışmalarında Veteriner Hekim Uzmanlar, Virologlar, Veteriner Kontrol Enstitüleri ve Veteriner Fakülteleri önemli roller üstlenmişlerdir" dedi.

Veteriner hekimler ile beşeri hekimlerin ortak çalışmaları neticesinde anti serum geliştirme çalışmalarında da önemli bir mesafe kat edildiğini vurgulayan Eroğlu, veterinerlerin sürece verdiği katkılara değinerek, şunları kaydetti:

"Birliğimizce salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren Covid-19 başta olmak üzere zoonoz hastalıklarla mücadelede tek sağlık kavramının önemi vurgulanmıştır. Gelinen nokta itibariyle veteriner hekimler ile insan hekimlerinin, hatta çevre uzmanlarının birlikte çalışmasının başarıda ne denli önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Covid-19'un Çin'de ortaya çıktığı günden sonra Dünya'da ve Türkiye'de hastalığın yayılımının önlenmesine yönelik tedbirler kademeli olarak arttırılmış ve bu kapsamda alınan tedbirlerin gıda üretim, tedarik ve arzında kesintiye neden olmaması içinde de önlemler ve çalışmalar veteriner hekimlerin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, birincil üretimden perakende satış noktasına kadar olan tüm aşamalar hayvansal gıda üretiminde kesinti yaşanmaması ve sürdürülebilir bir hayvancılık için aktif ve canlı tutulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda da veteriner hekimler ülke hayvancılığı açısından sahada faaliyetlerine büyük bir özveriyle devam etmişlerdir."

Covid-19'un evcil hayvanlardan insanlara geçebildiği yönündeki asılsız ve gerçek dışı bilgiler nedeniyle insanların pet hayvanlarını sokağa terk ettiği ile ilgili bilgilerin ortaya çıktığını aktaran Eroğlu, "Kedi ve köpek gibi evcil hayvanların hastalığın bulaşmasında rol oynadığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün (OIE) de görüşü kedi ve köpek gibi evcil hayvanların hastalığı bulaştırmada rol oynamadığı şeklindedir. Elde edilen bilgilere göre, çeşitli ülkelerden az sayıda köpek, kedi, aslan, kaplan, vizondan Covid-19 etkeni virüs tespit edildiği rapor edilmiştir. Etken tespit edilen evcil hayvanlarda bulaşmanın büyük oranda insandan hayvana doğru olduğu resmi makamlarca rapor edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Son günlerde Çin'e Brezilya'dan ithal edilen tavuk kanatlarında Covid-19 etkeni virüs tespit edildiği yönündeki haberlerin basına yansıması üzerine konuya ilişkin TVHB tarafından açıklama yapma ihtiyacı duyulduğunun altını çizen Erdoğlu, "Mart ayının başında gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasında da belirttiğimiz gibi, gıdalar bir cisim olarak düşünüldüğünde hastalık taşıyan bir kişi hijyen şartlarına uymadığında gıdaya veya gıda ambalajına etkeni bulaştırması söz konusu olabilecektir. Yapılan değerlendirmeler bu vakada da etkenin tavuk kanatlarına işleme veya taşımada görevli personelden geçmiş olabileceği yönündedir. Zira tavukların Covid-19 etkeni virüse duyarlı olmadıkları ve rezervuarı olmadığı bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Ancak, özellikle kesimhaneler gibi kalabalık çalışma ortamlarında Covid-19'un çalışanlar arasında yayılması söz konusudur. Bu durum gıda güvenliği riski oluşturabileceği gibi hastalığın personel arasında yayılması neticesinde iş gücü kayıplarına ve üretimde aksamalara neden olabilecektir. Uluslararası kuruluşların ve uzmanların yaptığı açıklamalar, Covid-19'un insandan insana damlacık yolu ile bulaşan bir solunum sistemi hastalığı olduğu ve gıda tüketimi yoluyla bulaşmadığı yönündedir. Birliğimiz Bilim Kurulu tarafından, bu süreçte özellikle hayvansal gıdalar ile ilgili olarak ilave bir halk sağlığı riskinin olmadığı, bu nedenle genel gıda hijyeni tedbirlerinin uygulanmasının yeterli olduğu belirtilmektedir. Öncelikle hayvansal gıdalara temas öncesi ve sonrasında eller ve temas eden cisimler iyice yıkanmalıdır. Çapraz bulaşmaların önlenmesi için çiğ tüketilecek gıdalar ile pişirildikten sonra tüketilecek gıdaların hazırlanmasında farklı kesme tahtası, bıçak ve kap gibi mutfak gereçleri kullanılmalıdır. Hayvansal gıdalar iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir" dedi.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren çok ciddi tedbirler alındığını ve Covid-19 ile mücadelede önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Eroğlu, "Son günlerde yeni vaka sayılarındaki artış endişe vericidir. Toplumun büyük bölümünde fiziki mesafe, maske kullanımı ve el temizliği bilinci istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Ödenen bedellerin karşılıksız kalmaması, gıda arzında sıkıntı yaşanmaması, okulların Eylül ayında açılması, işletmelerin yeniden kapanmaması, insanımızın işsiz kalmaması, ekonomimizin daha fazla yara almaması, yoğun bakımların dolup taşmaması, yaşlı ve kronik hastalığı olanların bu mücadeleye yenik düşmemesi için Covid-19 tedbirlerine ciddiyetle uyulması gerekmektedir. Bu kapsamda, gıda satan her türlü işletmeye büyük sorumluluk düşmektedir. Zira her türlü ihtiyaç ertelenebilmekte ancak gıda ve su tüketiminden vazgeçilememektedir. Dolayısıyla, kesimhaneden fabrikaya, büfeden restorana, marketten pastaneye, her türlü gıda üreten, işleyen ve satan işletmelere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluk gıda güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra personel ve müşterilerin sağlığının korunması ve toplumda Covid-19 tedbirlerinin yaygınlaşması açısından büyük önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Korona virüs dolayısıyla bu yıl birinci üretim olarak adlandırılan çiftlikte ve ahırda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Eroğlu, "İhracatta yaşanan sıkıntılar ve girdi maliyetlerinin artması, bakım döneminde işçi teminindeki sıkıntılar bu süreçte gıda arzını tehdit eden en önemli unsur olmuştur. Önümüzdeki süreçte gıda üretim ve pazarlama zinciri için daha hazırlıklı olunması gerekmektedir. Zira, Covid-19'un Eylül-Ekim ayından sonra da etkisini sürdürebileceği öngörülmektedir. TVHB olarak diyoruz ki; güvenli aşı ve antiviral tedaviler bulunana kadar Covid-19 hastalığı ile sürdürülebilir ve disiplinli mücadele hala en öncelikli konudur. Bu nedenle, tek sağlık kavramı hayata geçirilmeli, multidisipliner bir çalışma ile hastalıkla etkin mücadeleye devam edilirken vatandaşlarımızın da alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları gerekmektedir" dedi. - ANKARA

Koronavirüs, Ali Eroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TVHB'den korona virüs açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 466 bin 250 liraya yükseldi Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı Feci kaza! Motosikletinin kontrolünü kaybeden genç, arkadaşıyla beraber yola savruldu Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü 30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece         
14:03
Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı Mustafa Cengiz'den Mensah itirafı: Biz aramadık, o bizi aradı         
14:01
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor         
13:55
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı         
13:32
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?         
12:33
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü         
12:29
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek         
11:40
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti         
10:54
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı         
10:49
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor         
09:31
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi         
08:59
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu         
07:21
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı         
22:28
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı         
21:45
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü         
20:59
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi         
19:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 17:10:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TVHB'den korona virüs açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei