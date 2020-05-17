Twitter bazı çalışanların evden 'sürekli' çalışmasına izin verecek - Son Dakika

Twitter bazı çalışanların evden 'sürekli' çalışmasına izin verecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede firmalar, evden çalışma uygulamasına geçti.

Twitter bazı çalışanların evden 'sürekli' çalışmasına izin verecek, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede firmalar, evden çalışma uygulamasına geçti. Twitter, evden çalışmasına sorun olmayan çalışanlarının, salgın sonrasında da evden çalışmaya devam edebileceklerini duyurdu.

Koronavirüs salgını sonrası ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan Twitter, evden çalışma zorunluluğu getirmiş ve evden çalışmayı tercih eden çalışanlara, salgın sona erdiğinde de uzaktan çalışması mümkün olanların bu çalışma modelini sürdürebileceğini duyurdu. Salı günü tüm şirket çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile evden çalışmak isteyenlere destek çıkacağını söyleyen Twitter CEO'su Jack Dorsey, "Ofisleri açmak bizim kararımız. Gelip gelmemek ya da ne zaman gelecekleri ise çalışanlarımızın kararı" ifadelerini kullanmıştı.

'ÇALIŞANLARIMIZ İSTERSE EVDEN DEVAM EDEBİLECEK'

ABD medyasına konuşan Twitter çalışanlarının başkan yardımcısı Jennifer Christie, "Çalışanlarımızın evden çalışmaları uygun durumdaysa ve bunu sonsuza kadar sürdürmek istiyorlarsa, bunu gerçekleştireceğiz. Değilse, ofislerimiz geri dönmenin güvenli olduğunu düşündüğümüz bazı ek önlemlerle sıcak ve misafirperver benlikleri olacak" ifadeleriyle bu kararı doğruladı. Şirket ayrıca, yüz yüze yapılacak tüm etkinliklerin önümüzdeki yıla kadar yasaklandığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA FİRMA EVDEN ÇALIŞMA MODELİNE GEÇİŞ YAPTI

Twitter yarı kalıcı tele-çalışmaya geçtiği için işe alımlar da yavaşladı. Finansal başvurulara göre, Twitter işgücünü bu yıl yüzde 20 oranında artırmayı planlamıştı. Ancak salgın nedeniyle, bu planı 'toplam gider büyümesini' kontrol etmek için değiştirdi ve sadece mühendislik ve güvenlik gibi kritik alanlarda işe alım gerçekleştirdi. ABD'li sosyal medya devinin ardından Facebook, Microsoft, Google ve Amazon da dahil olmak üzere diğer bazı teknoloji şirketleri de evden çalışma modeline geçiş yapmıştı.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 05:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Twitter bazı çalışanların evden 'sürekli' çalışmasına izin verecek - Son Dakika Dünya

Son Dakika

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük         
23:48
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana         
23:24
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel         
23:11
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek         
22:18
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi         
21:44
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi 3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi         
21:42
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı         
21:36
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor         
21:28
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü 2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü         
21:19
Ünlü model Larissa Gacemer, Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor         
21:10
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı         
20:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız         
20:57
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir         
20:46
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
19:56
Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti         
19:38
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı         
19:34
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi         
19:27
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti         
19:14
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti         
18:58
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek         
18:48
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı         
18:38
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu         
18:15
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz         
18:14
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı         
17:43
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor         
17:35
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı         
17:35
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum         
17:23
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu         
17:21
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız         
17:18
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 00:18:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Twitter bazı çalışanların evden 'sürekli' çalışmasına izin verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]