Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabının kapatılması 'doğru' ama 'tehlikeli' - Son Dakika
BBC

Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabının kapatılması 'doğru' ama 'tehlikeli'

14.01.2021 16:17
Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabının kapatılması 'doğru' ama 'tehlikeli', System.String[]

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kapatılması kararının doğru olduğunu söyledi.

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kapatılması kararının doğru olduğunu söyledi. Ancak Dorsey, tehlikeli bir karar aldıklarını da kabul etti.

Jack Dorsey, hesabın kapatılmasından dolayı büyük bir mutluluk duymadığını vurguladı.

Dorsey, Trump'a daha önce yaptıkları "net uyarı" sonrası hesabı kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Olağanüstü ve savunulamaz bir durumla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Dorsey, tüm kararlarında öncelikle kamu güvenliğinin tesisine odaklamaya çalıştıklarını kaydetti.

Dorsey, bununla birlikte aldıkları kararın, internetin açık ve özgür bir ortam olması üzerinde sonuçları olacağını da söyledi:

"Bu tür adımlar kamusal alanda yürütülen tartışmada görüş ayrılıklarına neden oluyor. Bizi bölüyor. ve benim tehlikeli olduğunu düşündüğüm bir emsal yaratıyor."

Özeleştiri de yaptı

Jack Dorsey, Twitter'ın kendi platformlarında sağlıklı bir diyaloğu teşvik etmek için yeterince gayret göstermediğini belirterek özeleştiri de yaptı.

Trump destekçilerinin yöneldiği Twitter benzeri sosyal medya platformu Parler, Amazon'un sunucularını devre dışı bırakması sonrasında kapanmış; Snapchat de Trump'ı da platformundan kalıcı olarak engelleyeceğini duyurmuştu.

Trump'ın Twitter hesabının kapatılmasını ve Facebook ile YouTube'un da Trump karşıtı adımlar atması, ifade özgürlüğüne zarar verdiği gerekçesiyle eleştirenler de olmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, sosyal medya yasaklarını "sorunlu" bulduğunu söylemişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da "Hiç kimsenin sansürlenmesini sevmiyorum" demişti.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Joe Biden ise Facebook ve Twitter gibi şirketlerin, nefret söylemini ve yalan haberleri engellemek adına daha fazla şey yapması gerektiğini söyledi.

Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabının kapatılması 'doğru' ama 'tehlikeli'

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Son Dakika Dünya Twitter'ın CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabının kapatılması 'doğru' ama 'tehlikeli' - Son Dakika Dünya

BBC

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