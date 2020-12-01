TYB'nin İstanbul'daki "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri sahipleriyle buluştu - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2019 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri, sahiplerini buldu.

TYB İstanbul Şubesi Kızlarağası Medresesi'ndeki törende roman dalında, "Alem-i Misal Rehberi" eseriyle Burcu Güven, edebi tenkitte "İsmet Özel ve Partizan Aynı Adamın Öyküsü" kitabıyla Hüseyin Etil, hatırada "Haydi Bana Eyvallah" eseriyle Nurettin Durman, çocuk yayınlarında "Ne Zaman Büyüyeceğim" kitabıyla Gülşen Arslan Akça, basın fıkra alanında Türkiye gazetesinden Halime Gürbüz ve basın röportajda Yeni Akit gazetesinden Fatma Gülşen Koçak ödüllerini aldı.

Törende, Kültür Sanat Haberleri dalında, Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'a da ödül takdim edildi.

TRT2 Edebiyat Söyleşileri programıyla Ahmet Murat Özel, TRT radyo programı "Yadigar" ile Adile Kurt Karatepe, sinema dalında "Dilsiz" filmiyle Murat Pay ve "üstün hizmet" ödülüne değer bulunan Prof. Dr. Mehmet Bayraktar'a da törende ödülleri verildi.

"Kendi değerlerimizin farkına varılmasını önceledik"

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada TYB'nin uzun zamandır edebiyat, sanat, medeniyete hizmet eden kültür insanlarını ödüllendirdiğini belirterek, "Bu ödül sistemi uzun yıllardan beri devam ediyor ve ödül törenleri de toplu bir şekilde görkemli bir salonda icra ediliyordu. Bu sene salgın dolayısıyla yazarlarımızın, sanatçılarımızın şehirlerine giderek ve orada çekimler yaparak dijital ortamda ödül takdiminde bulunduk." dedi.

Bu kapsamda İstanbul'daki sanatçı ve yazarlara da ödüllerini takdim ettiklerini dile getiren Bıyıklı, "İnşallah bundan sonraki senelerde sağlıklı, sıhhatli ortamlarda yüz yüze, salonların görkemli bir şekilde dolduğu ödül törenlerini düzenlemek en büyük arzumuz. Türkiye Yazarlar Birliği olarak bütün kültürel faaliyetlerde bu ülkenin kültürünü, sanatını ve kendi değerlerimizin farkına varılmasını önceledik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ödüllerin, gençleri teşvik edeceğini, usta isimlere de boşuna mücadele etmediklerini ve yaptıkları hizmetlerin karşılığı olduğunu hatırlatacağını kaydeden Bıyıklı, şunları söyledi:

"Otuzu aşkın yıldır düzenlenen ödüllere, takdimlere baktığımız zaman da TYB'nin ödül tarihine baktığımız zaman da bugün usta olan, üstat olan nice öncü şahsiyetin ilk ödülünü Yazarlar Birliği'nden aldığını görüyoruz. TYB'nin ödül takdiminde ne denli doğru bir istikamette olduğunu, ne denli doğru bir isabette olduğunu da yıllar içerisinde toplu bir değerlendirme yaptığımızda açıkça görüyoruz. Bizim amacımız bundan sonra da yılın yazarı, sanatçısı fikir adamlarının eserlerini takip ederek, onların ortaya koyduğu ürünleri yakından inceleyerek bundan sonraki yıllarda da aynı şevkle, aynı heyecanla bu sistemi sürdürmek. İnşallah sağlıklı ve huzurlu günlerde nice güzel programlarda birlikte olmayı diliyoruz."

"AA sanatın ve sanatçının değerini bilerek haberler yayınlıyor"

Bıyıklı, ödüle layık görülen Anadolu Ajansını da kültür sanat haberlerinden dolayı tebrik ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kültür sanat haberleri, ajans haberleri arasında her zaman mahzun, garip ve az görünen haberlerdi. Anadolu Ajansının kültür sanat servisinin kurulmasından sonra bütün sanatçıların, yazarların, fikir adamlarının sesi daha gür çıkmaya başladı. Yapmış oldukları çalışmalar topluma daha etkin bir şekilde gösterilmeye başlandı. Bu nedenle Anadolu Ajansının kültür sanat birimine, dolayısıyla kültür sanat editörü Bünyamin Yılmaz'a, Türkiye Yazarlar Birliği bütün yazar camiası, kültür camiası adına bir teşekkür mahiyetinde yılın medya ödülü verildi. Bu noktada bütün jüri heyetinin ve katılımcıların hemfikir olduğu ödüllerden biriydi. Çünkü sanatçılarımızın, yazarlarımızın medyada güncel siyasetin arasında seslerinin kaybolup gittiğini görüyoruz. Fakat Anadolu Ajansı bunu ısrarlı bir şekilde sanatın, sanatçının değerini bilerek ve görerek haberler yayınlamaya devam ediyor."

Bundan sonra da yazar, fikir adamı ve sanatçıların kültür ve medeniyete hizmetlerinin daim olmasını temenni eden Bıyıklı, "Çünkü özellikle dünyanın geçirmiş olduğu bu kriz anlarında sanatçıların ve yazarların toplumlarına her zamankinden daha fazla ferahlık sunacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ödüllerin de bu ferahlığın bir parçası olmasını dilediklerini belirten Bıyıklı, "Türkiye Yazarlar Birliği birbirinden kıymetli ulusal ve uluslararası çapta yüzlerce büyük faaliyete imza atan bir kurum olarak bundan sonra da aynı kararlılıkla aynı dinamizmde faaliyetlerine devam edecek." diye konuştu.