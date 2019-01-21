Son Dakika Haberleri: U17 Futbol Ligi'nde Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyon

U17 Futbol Ligi'nde Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyon

2 saat önce

Malatya U17 Futbol Ligi'nde Malatya Yeşilyurt Belediyespor takımı şampiyon oldu.

U17 Futbol Ligi'nde Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyon, System.String[]
Malatya U17 Futbol Ligi'nde Malatya Yeşilyurt Belediyespor takımı şampiyon oldu. Büyük çekişmeye sahne olan ligde birinci ve ikinci sırayı paylaşan Yeşilyurt Belediyespor ile Kale Gençlerbirliği Malatya'yı U17 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda temsil edecek.

U17 Futbol Ligi'nde 2018-2019 sezonu tamamlandı. Ligin son haftasında 10'da 10 yaparak 30'ar puan toplayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Kale Gençlerbirliği, şampiyonluk maçı için karşı karşıya geldi.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Murat Gezer, Muhammed Karmış, Melih Eser hakem üçlüsü yönetti.

Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarısını 3-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 6-1 kazanarak, şampiyon oldu.

Karşılaşma sonrası MASKF tarafından düzenlenen törende her iki takımada kupaları takdim edildi. Şampiyon Yeşilyurt Belediyespor'un kupasını TFF Malatya Bölgesi Teknik Sorumlusu Zafer Güler, Kale Gençlerbirliği'ne ise kupasını gazeteci Ferdi Durdu verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:03 Kaynak: İHA

Futbol, Yeşilyurt, Malatya, Spor
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