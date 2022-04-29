UAEA: Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliye planında ilerleme kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi

UAEA: Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliye planında ilerleme kaydetti

29.04.2022 14:42
UAEA: Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliye planında ilerleme kaydetti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Japonya'nın, 2011'de nükleer kazasının yaşandığı Fukuşima'daki santralde biriken radyoaktif özellikli atık suyun tahliye planlarında önemli ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Japonya'nın, 2011'de nükleer kazasının yaşandığı Fukuşima'daki santralde biriken radyoaktif özellikli atık suyun tahliye planlarında önemli ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Grossi, yaptığı açıklamada, Japonya'nın, 2023 için planlanan atık su tahliyesi için sonraki adımları belirlemesinden memnuniyet duyulduğunu belirterek, "Japonya hazırlıklarında önemli ilerleme kaydetti." dedi.

UAEA uzmanlarının çalışmaya devam edeceğini dile getiren Grossi, tahliyeden önce sonuçlar sunabileceğini ifade etti.

Tesisteki su tahliyesini uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde yapmak isteyen Japonya, planı sert şekilde eleştiren komşu ülkelere güvence vermek için UAEA'dan yardım istemişti.

UAEA uzmanlarından bir ekip, şubat ayında tesisi ziyaret ederek yetkililerle görüşmüştü.

Hasarlı tesisteki su, 1000 tankta depolanırken, tankların bu yıl içinde 1,37 milyon ton kapasiteye ulaşması bekleniyor.

2011'de meydana gelen deprem ve tsunami nedeniyle Fukuşima santralinin soğutma sistemleri tahrip olmuş, üç reaktör erimiş ve büyük oranda radyasyon salınmıştı.

Denize tahliye 2023'ün bahar aylarında başlayacak

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Plana göre, trityum elementi içeren su, litre başına 1500 bekerel seviyesinde sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle, tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

TEPCO, santralde muhafaza edilen suyun salınmaması halinde, tesisin depolama tank kapasitesini en geç 2022 sonbaharında dolduracağı tahmininde bulunuyor.

İki yıl süreceği tahmin edilen denize tahliye periyodunun, 2023'ün bahar aylarında başlatılacağı bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Akkuyu Nükleer A.Ş.'den bayram öncesi gıda kolisi desteği Akkuyu Nükleer A.Ş.'den bayram öncesi gıda kolisi desteği Japonya'da kaybolan teknenin enkazı Hokkaido açıklarında bulundu Japonya'da kaybolan teknenin enkazı Hokkaido açıklarında bulundu

Fukuşima, Japonya, Nükleer, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UAEA: Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliye planında ilerleme kaydetti - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı
14:37 Çıkan tartışma korkunç bitti: Genç kadın kocasını öldürdü
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:23 İlk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak İyilik dizisinde neler olacak?
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:59:05. #1.13#
SON DAKİKA: UAEA: Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliye planında ilerleme kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement