Son Dakika Haberleri: Üç Kişinin Öldüğü Maden Ocağındaki İş Kazasına Üç Tutuklama

Üç Kişinin Öldüğü Maden Ocağındaki İş Kazasına Üç Tutuklama

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde Albit maden ocağında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçme sonrası gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Üç Kişinin Öldüğü Maden Ocağındaki İş Kazasına Üç Tutuklama, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde Albit maden ocağında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçme sonrası gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Ali Kömürcüoğlu, Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün Milas Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Öte yandan çalışmaları sürdüren bilirkişi heyeti hazırlayacakları raporu adli makamlara teslim edecek. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:24 Kaynak: İHA

Sarıkaya, Muğla, Milas, 3. Sayfa
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