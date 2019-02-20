Üç Kişinin Öldüğü Maden Ocağındaki İş Kazasına Üç Tutuklama
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde Albit maden ocağında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçme sonrası gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Muğla
'nın Milas
ilçesi Sarıkaya
Mahallesi Yumrutaş
mevkiinde Albit maden ocağında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçme sonrası gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Mustafa Ali
Kömürcüoğlu, Serkan
Anar ve Özkan Kömürcüoğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün Milas Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından tutuklandı.
Öte yandan çalışmaları sürdüren bilirkişi heyeti hazırlayacakları raporu adli makamlara teslim edecek. - MUĞLA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:24 Kaynak: İHA
Müzik Sesinden Rahatsız Olan Baba, Oğlunu Silahla Öldürdü
Antalya'da Ölü Bulunan Evsiz Vatandaşın Cebinden Çıkan 2 Lira 10 Kuruş Yürekleri Dağladı
3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı
Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı