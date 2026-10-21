Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti - Son Dakika
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Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti

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Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti
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İstanbul'da havalimanında faaliyet gösteren ünlü bir döner zincirinin sosyal medyada paylaşılan menü fiyatları büyük tepki çekti. Bir menünün fiyatının 2 bin 995 liraya kadar çıkması şaşkınlık yaratırken, listedeki en ucuz menünün bile 2 bin 40 lira olması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları fiyatları "fırsatçılık" olarak nitelendirirken, havalimanlarındaki yüksek yiyecek ve içecek fiyatları yeniden tartışma konusu oldu.

Havalimanlarında yiyecek ve içecek fiyatlarına yönelik tartışmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da havalimanında faaliyet gösteren faaliyet gösteren ünlü bir döner zincirine ait olduğu belirtilen menü fiyatları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Paylaşılan fiyat listesinde en pahalı menünün 2 bin 995 TL olması dikkat çekti. Diğer menülerin fiyatlarının da 2 bin TL'nin üzerinde olması, havalimanında yemek yemenin maliyetini yeniden gündeme taşıdı.

FİYATLARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Sosyal medyada paylaşılan menü görsellerine göre ürünlerin fiyatları şöyle:

- Dolu Dolu Mix Menü: 2.995 TL

- Süper Menü: 2.930 TL

- Çılgın Dürüm Dessert Menü: 2.635 TL

- Kaşarlı Dürüm Dessert Menü: 2.235 TL

- Tavuk Döner İskender Menü: 2.140 TL

- Pilav Üstü Döner Menü: 2.040 TL

Fiyat listesindeki en ucuz seçeneğin bile 2 bin TL'yi aşması dikkat çekti.

Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Fiyatların sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, havalimanlarındaki yüksek yiyecek ve içecek fiyatlarına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar söz konusu fiyatları "fırsatçılık" olarak nitelendirirken, özellikle tavuk döner gibi yaygın tüketilen bir yiyeceğin bu kadar yüksek rakamlara satılmasını eleştirdi.

Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti

HAVALİMANLARINDAKİ FİYATLAR YENİDEN TARTIŞILIYOR

Son dönemde havalimanlarında satılan yiyecek ve içeceklerin fiyatları sık sık gündeme geliyor. Yolcular, terminal içerisindeki işletmelerde uygulanan fiyatların şehir merkezindeki restoranlara kıyasla oldukça yüksek olmasından şikayet ediyor. İstanbul'da havalimanında faaliyet gösteren bir tavuk zincirinden paylaşılan son menü listesi de bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gürcan Armansoy Gürcan Armansoy:
    Almayın biraz sıkın dişinizi açlıktan ölmediniz ya inince dışarıda yersiniz daha ucuza siz Zenginlere söylüyorum 3bin tl ye bir tavuk döner yiyeceğinize bir çocuğa verin sevinsin hayra girersiniz 3 1 Yanıtla
    hakinen6321 hakinen6321:
    biz zaten alamıyoruz emin ol alan bommejeb zavallı turist ve bu yasal soyguna izin verende hükümet, tavuk firnalarina el koyarlar ama bunların dokunulmazliklari var sebebide net 0 0
  • Joseph The Rye Joseph The Rye:
    yemeyin kardeşim IGA ordaki anlaşmayı satıs dan ` ile kira olarak alıyor salakmısınız cebınıze bir simit koyup gidin havalimanına kan şekeriniz düşerken silkelenmezsiniz en azından 1 1 Yanıtla
    sevil avci sevil avci:
    Aynen biz yemeyince kazanamazlar meee 0 0
  • Mehmet Celik Mehmet Celik:
    Girmeyin yemeyin kendileri yesin 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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