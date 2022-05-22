UÇAMAYAN KARTAL TEDAVİ ALTINA ALINDI

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde bitkin ve uçamaz halde bulunan ak kuyruklu kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından koruma altına alındı.

Nallıhan ilçesi Sarıyar Mahallesi'nde devriye halinde olan jandarma ekipleri, akşam saatlerinde nadir görülen ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ak kuyruklu kartala rastladı. Ekipler tarafından haber verilmesi üzerine kartal, Nallıhan Doğa Koruma veya Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri tarafından tedavi altına alındı. Ak kuyruklu kartalın rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.