Beyaz Saray, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin 23-24 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacağını bildirdi.
Bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin yeni görüşmelerin, Abu Dabi'de yapılacağını teyit etti.
ABD'li yetkili, söz konusu üçlü görüşmelerin yarın ve 24 Ocak Cumartesi günü Abu Dabi'de yapılacağını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Üçlü Görüşmeler Abu Dabi'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?