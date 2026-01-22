Üçlü Görüşmeler Abu Dabi'de - Son Dakika
Üçlü Görüşmeler Abu Dabi'de

22.01.2026 20:40
Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna Savaşı için ABD, Rusya ve Ukrayna'nın görüşmelerinin 23-24 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

Beyaz Saray, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin 23-24 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacağını bildirdi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin yeni görüşmelerin, Abu Dabi'de yapılacağını teyit etti.

ABD'li yetkili, söz konusu üçlü görüşmelerin yarın ve 24 Ocak Cumartesi günü Abu Dabi'de yapılacağını kaydetti.

