Ücretsiz, sertifikalı "on-line afet kültürü eğitimi" başladı - Son Dakika

DÜNYA çapında örgütlü Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İstanbul Şubesi, başta olası İstanbul Depremi olmak üzere çeşitli afetlere hazırlık amacıyla herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek, ilk katılım sertifikalı ilk On-line Afet Kültürü Eğitimi'ni başlattı.

JCI İstanbul Sosyal Sorumluluk Direktörlüğü başlattığı 'Afete Dirençli Toplum' projesiyle bir süre önce olası İstanbul Depremi için 'Sallanma Harekete Geç' isimli on-line panel düzenlemişti. Türkiye'nin alanında uzman isimleri tarafından verilecek eğitimler, 9 Ekim 2020 tarihine kadar 'ZOOM platformu' u¨zerinden online olarak verilecek. On-line egˆitimleri tamamlayan katılımcılara katılım sertifikası ve PDF Afet ve Acil Durum El Kitabı verilecek. Teorik eğitimin ardından yine tamamen ücretsiz bir şekilde uygulama eğitimi düzenlenecek, katılım sertifikası alan tüm katılımcılar, uygulama egˆitimlerine devam edebilecek.

KONTENJANIN ÜSTÜNDE TALEP GELDİ

JCI İstanbul Sosyal Sorumluluk Direktörü İlknur Doruker, https://bit.ly/2FWGTWd adresinden kayıt yapılabilecek eğitim programı için Türkiye'nin tüm illerinden mevcut kontenjanın oldukça üstünde talep almalarının aktif vatandaşlık adına mutluluk verici olduğunu söyledi. Verilecek eğitimler arasında; Genel Afet Ku¨ltu¨ru¨, Toplumsal Cinsiyet Es¸itsizligˆinin Afetlere Yansıması, Temel Afet Bilinci, Deprem Bilgisi ve Tu¨rkiye'nin Depremselligˆi, I·lkyardım Teori, Yangın Egˆitimi Teori, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nu¨kleer) ve Covid-19'un Toplumsal Etkileri, Yaralı Tas¸ıma ve Hafif Arama Kurtarma Teori, Afet Psikolojisi: Gerginlik, Endis¸e, Kaygı ve Beden I·lis¸kisi, Travma Sonrası Stres Bozuklugˆu ve Afet Do¨neminde Stres Yo¨netimi, Afet, Acil Durum ve I·letis¸im yer alıyor.